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SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤

【明報專訊】面對嚴峻的第四波疫情，多個大型全新盤押後推售，不過，部分貨尾盤卻在二人限聚令下舉行大型銷售活動。其中約半年前已開售的長實（1113）、港鐵（0066）將軍澳日出康城SEA TO SKY，將於周五以先到先得形式發售285個單位，折實平均實呎17,733元，全屬3房及4房間隔，而是次為本月初二人限聚令後一次過推售最多伙數的新盤。

明報記者 林尚民

周五公開發售285伙，包括236伙3房戶，並全數推出餘下49伙4房戶，以折實價計，售價由1131.4萬至2058萬元，折實實呎由14,394至20,094元不等，折實平均實呎17,733元，其中最低入場單位為3座5樓D室，實用786方呎，3房間隔，折實價1131.4萬元，折實實呎14,394元。

3房戶折實1131萬起

長實地產投資董事郭子威指，SEA TO SKY自開售至今約半年，雖然疫情反覆，但已累沽近千伙。截至剛過去周一，共累沽約978伙，佔已公布銷售安排單位約84%，套現逾103億元。今次首度推出3座J室海景3房戶，其中最平為實用802方呎的3座5樓J室，折實價1227.8萬元，折實實呎15,309元。

LP6周六盡推49伙餘貨

同區南豐、港鐵的LP6則於周六發售最後49伙，包括已發價單的29個1房至4房單位，以先到先得形式揀樓，入場戶為實用305方呎的5座66樓H室1房單位，折實價721.4萬元，折實實呎23,654元；另有20個4房及5房單位，由周六起至明年3月22日進行招標。發展商同時更新價單，部分單位加價約1%，而最高折扣則由原先的19.5%削減至18.5%，即部分單位變相加價2%。發展商取消原有的即供及建築期付款，同時推出120天及360天長成交期付款辦法，前者折扣為8%，後者僅限於指定的2座C室單位選用，折扣為5%。

弦雅加價最多近5%

另內房佳兆業（1638）攻港首個住宅項目、深水埗醫局街弦雅，昨更新價單，部分單位加價近2%至近5%，其中實用212方呎的21樓D室開放式單位，本月3日公布之1號價單，定價526.5萬元，事隔不足兩周，最新定價551.9萬元，加幅4.8%，最新實呎26,033元，若扣除最高15%優惠，折實469.1萬元，折實實呎22,128元。項目將於周六推售10個單位。

本木特色戶實呎3.3萬再破頂

新盤特色戶再創新高價成交。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，旗下鄰近港鐵佐敦站的本木，繼日前創項目呎價新高後，今日再透過招標售出23樓A1室特色戶，實用350方呎，連275方呎天台，成交價1175.1萬元，實呎33,574元，再創項目呎價新高。

相關字詞﹕本木 弦雅 港鐵 南豐 長實 新盤推售

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