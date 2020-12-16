經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：香港復蘇要先過三關

【明報專訊】現在香港大部分做生意的人，打工的人都叫苦連天，有先天下之憂而憂的人表示，唔知香港有冇復蘇機會，而我是一個比較樂觀的人，認為香港一定可以復蘇，不過就要過三關才有機會。

今年外企只少了25間 輸少當贏

一般來說，過三關的機會是1/8，現在可以過三關的機會大幅高於1/8。第一關，社運是否能夠平靜，而令社運平靜的《港區國安法》會否再起波瀾，無論黃藍也好，不同政見的人也好，港區國安法的確令社會平靜下來，但非建制人士話，因為港區國安法，不少資金以及外資公司離開，而事實上港元兌美元仍然處於強勢水平，而外資公司總數由2019年9040間減至2020年9015間，總數只是少了25間，我相信任何人都會同意在疫情下，輸少可以當贏，只是少了25間，一定好過世界任何地方，不過，港區國安法還需要時間來證明。

特朗普若連任 港復蘇無期

第二關就是特朗普是否可以連任美國總統，雖然非建制派人士話如果拜登做美國總統，對內地及香港的壓力一定高過將特朗普很多，我認為這只不過「呃鬼食豆腐」，如果特朗普繼續做美國總統，對內地及香港的壓力真的不敢想像，處理不好，隨時有機會打仗，這一關本來早已通過，但特朗普始終不認輸，搞到昨日美國才正式確認拜登是下一任美國總統，不少香港人舒一口氣，如果將制裁由嗜好變成習慣的特朗普連任，中港兩地，又唔知道有幾多官員甚至平民被制裁，復蘇就變得遙遙無期。現在這一關算是有驚有險之下通過。

第三關當然是抗疫，這一關是在香港人手裏，而我們又有SARS經驗，本來是一定可以通過，但奈何香港人不齊心，上一次全民檢測時，不少知名人士大力鼓吹不要做檢測，結果只得三成市民去做，令到新冠病毒可以潛伏在民間，伺機再爆發。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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