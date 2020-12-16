周顯：從前笨方法也可騙大錢

他離開倫敦時，作了一宗大案，受害者好像就是巴克萊銀行，方法就是利用它在世界上首先擁有的自動提款機。

這方法很簡單，就是在當時西方國家，存入支票，在未過數（good）時，已經可以在櫃員機提款。這在香港，不能做到，他到了英國後，發現這system實在太笨了，馬上想到了，可以藉這漏洞而騙錢。

問題在於，你要用身分證開銀行戶口，才可以拿到提款卡呀！又原來，當時英國開戶口，不一定要用身分證，學生證也可以，而在黑市購買偽造學生證，一英鎊就可以了。

於是，他一個人在不同的分行，開幾十個戶口，然後在一個周五，存入空頭支票……每個戶口都可提出3天的最高提款額，在周一上午，他乘早機回到香港了。

這其實是電影《Catch Me if You Can》的翻版。我去加拿大時，還到處看到cheque cashed的招牌，皆因當時bank balance就是available cash，用不着過數。如果你照今日香港的銀行制度，看這部電影，肯定看不明白。

[周顯 投資二三事]