周顯：從前笨方法也可騙大錢

他離開倫敦時,作了一宗大案,受害者好像就是巴克萊銀行,方法就是利用它在世界上首先擁有的自動提款機。

這方法很簡單,就是在當時西方國家,存入支票,在未過數(good)時,已經可以在櫃員機提款。這在香港,不能做到,他到了英國後,發現這system實在太笨了,馬上想到了,可以藉這漏洞而騙錢。

問題在於,你要用身分證開銀行戶口,才可以拿到提款卡呀!又原來,當時英國開戶口,不一定要用身分證,學生證也可以,而在黑市購買偽造學生證,一英鎊就可以了。

於是,他一個人在不同的分行,開幾十個戶口,然後在一個周五,存入空頭支票……每個戶口都可提出3天的最高提款額,在周一上午,他乘早機回到香港了。

這其實是電影《Catch Me if You Can》的翻版。我去加拿大時,還到處看到cheque cashed的招牌,皆因當時bank balance就是available cash,用不着過數。如果你照今日香港的銀行制度,看這部電影,肯定看不明白。

[周顯 投資二三事]