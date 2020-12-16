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張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪

【明報專訊】恒指昨跌182點，收報26,207點，成交金額1440億元。港股連跌兩日，大型科技股持續受壓，騰訊（0700）跌破保歷加通道底部，而重磅舊經濟股如內銀、內險等又失去動力，指數技術走勢偏弱。整體上，資金一面倒湧向內需股，不同類別股份均呈反覆上升勢頭，當中安踏（2020）整固多時，有條件突破展升浪。

美股周一晚先升後跌，但大型科技股偏強，納指向好。但中資科技股在反壟斷陰霾下未能受惠，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）和京東（9618）跌幅均達2%或以上，只有小米（1810）持續強勢再創新高。官媒點評反壟斷的言詞溫和，指此舉是要令市場發展得更好更可持續，若相信不會對業務有太大影響，上述股份又跌至重要支持位，應該趁低吸納等待反彈。只是幾隻股份全沒有了升浪時的強勢，感覺是完全彈不起，有意低吸者要作好捱價位的心理準備。

科技股弱勢 低吸或要捱價

科技股弱勢，舊經濟股也欠佳。雖然疫苗面世憧憬經濟復蘇，但距離全面接種仍有很長時間，而美國昨日又破紀錄地單日確診逾26萬宗新冠病毒，很多疫情受害股都轉勢下跌，如航空、酒店、旅遊等。氣氛改變，就連內銀內險、地產等舊經濟都受壓。

市場轉戰半新股，京東健康（6618）繼續炒上，最高見140元後一度倒跌，收報137.8元升4.7%。京東健康估值已相當誇張，但買盤依然很強勁，主因是獲各大股指快速納入為成分股。被動買盤強勁，但集團卻只有約10%或3.26億股為流通股，機構只能高價追入。情况能持續多久？筆者不知，但假如阿里健康（0241）已無法再跟升時便要小心，事關阿里健康流通量達30%，也沒有納入指數的買盤，當不再跟升，意味估值已升至太高。

醫藥股經營困難 博反彈宜小注

醫藥股反彈。國家醫保談判及第四批集採正在進行，集採將於年底完成報量，2021年1月公佈結果。前者業內預計有375個藥品要被降價，後者直接涉及44個產品、90個產品規將大幅降價。但根據過去經驗，集採過後也是醫藥股出現階段性反彈的時間，市場也偷步炒作。從股價角度看，醫藥股多貼近一年甚至更長時間的低位，充分消化了不利預期。只是在集採制度下，醫藥股經營非常困難，就算是創新藥也只是增加談判籌碼、降價幅度較小，博反彈宜小注及見好就收。

安踏疫後復蘇理想 具重估潛力

中央經濟工作會議強調「需求側改革」，各方都有不同解讀，但相信都離不開要鼓勵消費，而資金也一面倒追捧內需股。基本上，近期持有啤酒、體育用品股、乳業股、餐飲股等都有理想回報。雖然估值相對歷史不便宜，但當前中港股市設局沒有太多吸引的對象，在錢多追逐少數有前景的股份下，估值不會阻礙升勢。安踏在疫後復蘇進度理想，電商表現亦佳，而兩年前收購AMER後，估計內部整合已大致完成，未來3年會陸續開始看到成果。一旦AMER旗下眾多品牌發力，安踏的收入和盈利將會有可觀增長，具備很大重估潛力。當李寧（2331）已向上突破，料安踏展新升浪只屬時間問題。

[張兆聰 還看今朝]

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