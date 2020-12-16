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經濟
2020年12月16日星期三
技術取勝
投資策略
藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨
瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場
螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求
ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位
匯豐私銀：恒指明年底望29970點
澳CPA籲再推「保就業」 針對重災行業 為期3個月
內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體
發言人：需求側改革釋放消費力
渣打料內地第四季經濟增5.5%
藍鼎仰智慧遭中證監立案調查
傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐
BC科技獲虛擬平台牌照 高振順任執董
李澤楷收購印尼電商 或美上市
醫思醫療入主新冠檢測機構 斥3.4億購栢立化驗所75％股權
彭博：匯控希臘業務 擬9.4億售Eurobank
蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％
FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上
波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷
張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪
植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑
岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號
技術取勝：匯量升穿長期降軌
人行：歧視現金致「數字鴻溝」
夜場蕭條 Volar母企停牌
周顯：從前笨方法也可騙大錢
湯文亮：香港復蘇要先過三關
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
映日灣開放式呎租60元 貴絕荃灣
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗
佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬
九建太子爺高街項目申強拍 估值9099萬
高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成
技術取勝：匯量升穿長期降軌
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【明報專訊】中遠海控突破阻力（圖）
蒙牛沿50天線上升（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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