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岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號

【明報專訊】昨日（周二）恒指輕微高開後，走勢在上午9:40後突然轉差，在9:47急跌至26,127點後反彈，波幅308.36點。恒指在開市首17分鐘，已經出現了全日的波幅。內地在上午10時公布1至11月城鎮固定資產投資年率、規模以上工業增加值年率、失業率及零售銷售年率等，數據普遍符合預期或優於預期，指數亦回順。

午後恒指進一步走軟，波幅收窄。恒指收報26,207點，跌182點或0.69%，成交金額1440.07億元。國指收報10,399點，跌43點或0.42%。恒指走勢遜於國指，主要因為騰訊（0700）、美團（3690）及阿里巴巴 （9988）等科網股走軟。

恒指呈兩連陰，曾跌至11月16日以來低位，並一度跌穿保歷加通道底部，但收市水平則仍在保歷加通道之內。保歷加通道的闊度擴闊，恒指似在譜出新方向。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱。全日上升股份666隻，下跌1035隻，整體市况偏弱。

保歷加通道擴闊 恒指正譜新方向

外電引述消息指，百度正與吉利汽車（0175）、廣汽（2238） 、一汽旗下紅旗，初步洽商成立合資企業，生產電動汽車，但目前未達任何協議。百度回應指對市場傳聞不作評論。廣汽表示，公司與百度有戰略合作伙伴關係，任何進一步的合作都在討論之中。吉利表示不熟悉此事。一汽暫無作出回應。不過，消息仍使吉利汽車上升2.67%，收報23.05元，成交金額26.58億元，是全日第七大成交股份。廣汽則下跌0.24%，收報8.38元，成交金額2.17億元。

中廣核新能源（1811）的主要業務為於中國及韓國從事建設及營運燃氣、燃煤、燃油、水電、熱電及燃料電池之發電項目，以及蒸汽項目。集團公布2020年11月按合併報表口徑完成發電量1119.6吉瓦時，較去年同比減少2%。其中，中國風電項目增61.3%，中國太陽能項目增67%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少74.7%，中國水電項目減少0.8%及韓國燃氣項目減21%。

吉利否認伙百度洽合資 無礙股價升

在截至2020年首11個月，集團累計完成發電量12604.1吉瓦時，比2019年同期增加1.9%。其中，中國風電項目增加45.1%，中國太陽能項目增加64.2%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少75.8%，中國水電項目減少4.2%及韓國燃氣項目減少4.0%。集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份昨日收報1.19元，市盈率5.897倍。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]

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