植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑

炒內需消費概念 新股長炒長有

另外，雖然早前已跟大家談過電動車，但仍想談談恒大汽車（0708），皆因筆者對其母公司近期增持動作相當感興趣。踏入12月後，中國恒大集團（3333）幾乎每日也「出手」，最新持股量亦已達到74.51%。大股東增持在絕大多數情況下皆被視為正面，因此舉反映股東對公司之信心，簡單一個概念，就是「抵」！而在連番增持下，近期亦見開始有頗多內地文章「唱好」，有部分更指增持「將成為恒大汽車估值回歸的重要催化劑」！只是如果單純一個舉動便意味估值回歸，那未必過於兒戲吧！

當然，增持之真正用意外界難以得知，筆者看法則較為審慎，畢竟恒大集團本身持股量已不低，手頭現金不少惟負債亦相當沉重；若從每日成交量作分析，則會發現增持股數佔當日成交比例原來不低，大致維持三成至六成水平，依此看似乎增持頗有「托價」之意。巧合的是，現時距離恒大汽車上次配股之日子剛夠90日，恒大汽車短期內會否跟隨其他美國上市同業「抽水」，值得大家留意。

除此以外，恒大汽車其中一款電動車「恒馳1」早前正式曝光，亦一度成為刺激股價之主因。但何時能夠正式量產似乎仍未明朗。當然，從集團過去之動作，或多或少反映對汽車行業發展仍充滿信心：有分析便統計恒大自2019年起投入汽車業務之資金便達到174億元人民幣，而在2019年6月，恒大集團亦宣布將於瀋陽及廣州分別建設3個新能源汽車生產基地，兩地總投資額將達到1600億及1200億元人民幣！只是當中又涉及另一個問題，究竟集團如何能取得足夠開發資金。

所以近日開始便有另一種陰謀論說法，就是恒大透過發展電動車而取得大量廉價土地。有內地媒體便統計指自去年9月至今年9月，恒大在各地已取得1133萬平方米土地，當中只有一半屬工業用地，餘下35%為住宅用地，另外15%則屬於綜合用地。

至於為何會出現此種現象，因通過此種「造車拿地」方式取得土地使用權，既可「跨界佈局」，亦可解決房企取地難及高地價的問題。因此早前發改委要求上布新能源汽車投資情况，便包括土地佔用、建設內容以至項目進展等範圍。事實是否如此現時仍難有定案，但恒大汽車一早未能正式量產，質疑其估值的聲音亦肯定不會停止。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]