波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷

業界：當局或收緊審查

波音發言人表示，這些問題是波音對組裝好的787飛機進行檢查時發現的，目的是確保每架飛機在交付前符合最高的質量標準。

787客機早前因水平尾翼等被發現不夠平滑，而引發更全面的檢查。最新的質量控制檢查，覆蓋了787整個機身，令檢查時間比預期長，導致波音11月沒有交付任何787飛機。根據交付數據，除了5月因疫情影響而促使波音短暫關閉生產設施外，上月是波音787自2013年因電池事故而一度廣泛停飛後，首次全個月沒有交付。由於波音正加強質檢，或會導致787向航空公司延遲交付。

日本共同社指出，787採用大量日本製造的零件和材料，包括三菱重工提供的複合材料主翼的主要構件，也可能因此受到影響。《華爾街日報》指出，787飛機的生產缺陷，與飛控系統的設計無關。該系統的缺陷，導致波音737 MAX飛機在全球停飛近兩年。

（綜合報道）

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