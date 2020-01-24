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波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷

【明報專訊】《華爾街日報》引述航空業界及美國政府官員的消息，稱波音擴大對新製造的「787 夢幻客機（Dreamliner）」檢查範圍後，發現更多組裝缺陷。波音發言人稱，787的碳複合材料機身表面存在一些缺陷，令機身未達到應有的光滑度。這些存在缺陷的區域，會在機身各部分連接的地方產生微小的縫隙，可能導致過早的結構疲勞，導致可能需要大範圍的維修。業界人士認為，新發現的缺陷不會立即造成安全隱患，但可能會令美國聯邦航空管理局（FAA）收緊對787客機生產保障措施的審查。

業界：當局或收緊審查

波音發言人表示，這些問題是波音對組裝好的787飛機進行檢查時發現的，目的是確保每架飛機在交付前符合最高的質量標準。

787客機早前因水平尾翼等被發現不夠平滑，而引發更全面的檢查。最新的質量控制檢查，覆蓋了787整個機身，令檢查時間比預期長，導致波音11月沒有交付任何787飛機。根據交付數據，除了5月因疫情影響而促使波音短暫關閉生產設施外，上月是波音787自2013年因電池事故而一度廣泛停飛後，首次全個月沒有交付。由於波音正加強質檢，或會導致787向航空公司延遲交付。

日本共同社指出，787採用大量日本製造的零件和材料，包括三菱重工提供的複合材料主翼的主要構件，也可能因此受到影響。《華爾街日報》指出，787飛機的生產缺陷，與飛控系統的設計無關。該系統的缺陷，導致波音737 MAX飛機在全球停飛近兩年。

（綜合報道）

[國際金融]

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