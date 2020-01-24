FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上

披露乘客資料 Uber被罰4.6億

召車平台優步（Uber）因未能向美國加州公用事業委員會（CPUC）披露有關乘客受到性侵等資料，被判罰款5900萬美元（約4.6億港元）。CPUC指出，若優步未能在30天內繳付罰款，並向當局提供資料，優步在加州的牌照可被吊銷。優步稱資料涉及受害者及僱員私隱，因此未有向當局提交。優步早段股價未受影響，升約1%。

「股神」巴菲特呼籲美國國會延長「薪酬保障計劃（PPP）」，以協助疫情期間陷入困境的小企，因為「這是一場經濟戰」。此外，巴菲特的拍檔、巴郡副主席芒格亦警告政府近年採取的激進量寬措施，使「我們處於未知的水域，沒有人能像現在這樣長期印鈔，而沒有任何麻煩」，現在猶如在「玩火邊緣」（the edge of playing with fire）。他預期未來10年的股市回報，將低於過去10年。

渣打驚奇預測之一：人民幣見6算

渣打全球研究主管羅伯特森（Eric Robertsen）發表金融市場驚奇報告，對未來一年「不大可能」發生，但一旦發生將顛覆市場的事件進行預測。這些意外事件包括：人民幣兌美元匯率升至6算、美國下屆財長耶倫放棄強勢美元政策、即將入主白宮的拜登辭去總統職位導致美股大跌及美元加快貶值、油組分裂導致油價跌至每桶20美元，以及民主黨控制參院，並啟動針對科技業的加稅及監管改革，令科技股暴跌。去年報告所列舉的部分驚奇事件已在今年成真，包括聯儲局減息及金價觸及每盎司2000美元。

（綜合報道）

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