蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％

iPhone 12系列自本季上架以來，一直需求強勁。知情人士稱，蘋果與供應商訂定的初步計劃，是明年全年生產多達2.3億部新舊型號的iPhone，較2019年增加20％。暫定的生產計劃，與2015年破紀錄的2.315億部iPhone出貨量相若。不過iPhone的產量目標，仍將根據消費者的需求變化而定期調整。

零件短缺恐礙生產目標

蘋果一家主要供應商的高層向《日經亞洲評論》稱，2021年上半年的生產計劃已經確定，前景相當光明。他說，iPhone 12 Pro和12 Pro Max的需求勝於預期，而iPhone 12的需求符合預期，只是iPhone 12 mini的銷情有點落後。

蘋果在2018年和19年連續兩年的iPhone出貨量下降。根據市場研究機構IDC的數據，今年頭9個月，iPhone出貨量約為1.16億部，按年下滑1％。智能手機行業目前面臨兩大挑戰，除了要解決零件供應嚴重短缺的問題，也要爭奪華為被美國政府封殺後留下的市場份額。

零件轉配iPhone iPad受影響

由於半導體和顯示屏製造需時，其供應尤其緊張。《日經亞洲評論》稱，蘋果已將原本用於iPad的一些零件，分配給iPhone 12系列，但今年生產的200萬至300萬部iPad將受到影響。

消息稱，蘋果在疫情期間試圖囤積更多的處理器，以避免供應鏈受阻。里昂證券及Jefferies等觀察家指出，蘋果曾在今年1至3月削減用於iPhone 12的A14處理器訂單，但相信只是反映「季節性調整」，明年上半年的需求仍然穩健。

晶片業界人士認為，蘋果提升iPhone的產量目標，反映其擁有足夠的處理器滿足生產計劃，不過其他所需零件仍然緊張。在蘋果準備增產之際，小米也為供應商訂出明年生產2.4億部智能手機的大膽目標，勢將加劇零件短缺的狀况。隨着華為因美國制裁而退出海外手機市場，小米正試圖彌補這空隙。

分析：三星小米勢搶華為市場

廣發證券指出，多數供應商和觀察家都預期明年智能手機需求旺盛，明年iPhone的出貨量將肯定恢復增長，但升幅仍有不確定性，預期三星、小米和Oppo等安卓手機製造商，更能搶佔華為留下的市場份額。此外，當iPhone 12系列熱賣，或令明年下半年推出的新iPhone需求相對保守。

另有知情人士稱，蘋果亦正為MacBook Pro和iMac Pro在內的高端電腦，規劃積極的生產進度。蘋果電腦產品所採用的中央處理器（CPU），將逐步由英特爾（Intel）的CPU，改為由蘋果自行設計，並以英國晶片設計商Arm的技術製造的晶片。蘋果已推出3款採用自家M1中央處理器的MacBook機型，並預期要完全過渡至自家設計的CPU需時約兩年。

（綜合報道）

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