經濟

醫思醫療入主新冠檢測機構 斥3.4億購栢立化驗所75％股權

【明報專訊】新冠病毒成為本地醫療股最新「商機」，醫思醫療（2138）昨宣布，以3.375億元收購栢立醫學化驗所75%股份，栢立為香港政府認可的本地新冠病毒核酸檢測機構之一，由本地牙科醫生梁訓成夫婦各持有一半股權。另外，據公司註冊處資料，著名眼科醫生林順潮旗下希瑪眼科（3309）亦開拓牙科及檢測新業務，估計亦涉及新冠病毒檢測服務。希瑪至截稿時未有回應。

明報記者 蕭嘉聰

醫思醫療昨收市報6.22元，升2.81%。據公告，集團將以現金2.295億元及配發價值1.08億元新股、即1990.78萬股予賣方，收購栢立醫學化驗所75%股份，新股作價每股5.425元，較周一收市價折讓約10.33%，佔已發行股本1.88%。另視乎栢立溢利增長，倘至2023年3月31日止3個財年純利總和不少於1億元，受買賣協議條款及條件規限，醫思醫療將額外向梁訓成夫婦支付約不超過2.38億元，進一步收購栢立約24%股份。

訂利潤協議 3年後或再買24％股份

根據買賣雙方及公司主要人員訂立的文件，交易完成後，醫思醫療將持有栢立97%股權，餘下3%由栢立主要人員持有。

栢立由香港矯齒學會前主席梁訓成及其妻、醫務化驗師管理委員會委員梁楊世嫡各持一半，公司註冊處資料顯示，二人申報居住地址一致，料為夫婦。栢立截至今年9月底止上半財年業績急增，除稅後溢利為4615.8萬元，金額已相當於上一個財年的1.7倍。公司提供多元化檢測服務，除新冠病毒外，還有婦產科、過敏篩查、抗衰老測試、生殖醫學相關測試等。

集團指出，栢立在港經營5間醫療實驗室，擁有逾40名全職註冊醫療實驗室技術專家，成立逾40年，專業水平得到醫療專業人士及政府機關認可。醫思醫療主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝指，疫情期間本地核酸檢測需求激增，收購有助集團進一步向客戶提供相關服務。另外，柏立提供多元診斷性化驗測試，將成為集團整個業務生態系統不可缺的一環，有助併購醫生資源，幫助搭建生殖醫學相關化驗業務。

根據資料，政府一共認可20間本地醫療檢測機構進行新冠病核酸檢測，包括栢立以及中國生物科技（8037）與華大基因合資註冊成立的華昇診斷中心。

希瑪增設牙科檢測業務

另外，一向專攻眼科的希瑪亦在11月開設希瑪牙科集團有限公司、希瑪家庭醫學中心（沙田）有限公司，以及希瑪檢測有限公司，林順潮於以上公司擔任董事，相信亦涉及新冠病毒檢測 。本報就事件向希瑪查詢，至截稿前未有回應。

相關字詞﹕檢測 武漢肺炎 新冠肺炎 希瑪眼科 醫思醫療

上 / 下一篇新聞

藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨
藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨
瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場
瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場
螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求
螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求
ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位
ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位
匯豐私銀：恒指明年底望29970點
匯豐私銀：恒指明年底望29970點
澳CPA籲再推「保就業」 針對重災行業 為期3個月
澳CPA籲再推「保就業」 針對重災行業 為期3個月
內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體
內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體
發言人：需求側改革釋放消費力
發言人：需求側改革釋放消費力
渣打料內地第四季經濟增5.5%
渣打料內地第四季經濟增5.5%
藍鼎仰智慧遭中證監立案調查
藍鼎仰智慧遭中證監立案調查
傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐
傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐
BC科技獲虛擬平台牌照 高振順任執董
BC科技獲虛擬平台牌照 高振順任執董
李澤楷收購印尼電商 或美上市
李澤楷收購印尼電商 或美上市
彭博：匯控希臘業務 擬9.4億售Eurobank
彭博：匯控希臘業務 擬9.4億售Eurobank
蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％
蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％
FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上
FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上
波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷
波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷
張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪
張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪
植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑
植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑
岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號
岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號
技術取勝：匯量升穿長期降軌
技術取勝：匯量升穿長期降軌
人行：歧視現金致「數字鴻溝」
人行：歧視現金致「數字鴻溝」
夜場蕭條 Volar母企停牌
夜場蕭條 Volar母企停牌
周顯：從前笨方法也可騙大錢
周顯：從前笨方法也可騙大錢
湯文亮：香港復蘇要先過三關
湯文亮：香港復蘇要先過三關
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
映日灣開放式呎租60元 貴絕荃灣
映日灣開放式呎租60元 貴絕荃灣
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗
麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗
佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬
佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬
九建太子爺高街項目申強拍 估值9099萬
九建太子爺高街項目申強拍 估值9099萬
高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成
高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成