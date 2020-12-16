醫思醫療入主新冠檢測機構 斥3.4億購栢立化驗所75％股權

明報記者 蕭嘉聰

醫思醫療昨收市報6.22元，升2.81%。據公告，集團將以現金2.295億元及配發價值1.08億元新股、即1990.78萬股予賣方，收購栢立醫學化驗所75%股份，新股作價每股5.425元，較周一收市價折讓約10.33%，佔已發行股本1.88%。另視乎栢立溢利增長，倘至2023年3月31日止3個財年純利總和不少於1億元，受買賣協議條款及條件規限，醫思醫療將額外向梁訓成夫婦支付約不超過2.38億元，進一步收購栢立約24%股份。

訂利潤協議 3年後或再買24％股份

根據買賣雙方及公司主要人員訂立的文件，交易完成後，醫思醫療將持有栢立97%股權，餘下3%由栢立主要人員持有。

栢立由香港矯齒學會前主席梁訓成及其妻、醫務化驗師管理委員會委員梁楊世嫡各持一半，公司註冊處資料顯示，二人申報居住地址一致，料為夫婦。栢立截至今年9月底止上半財年業績急增，除稅後溢利為4615.8萬元，金額已相當於上一個財年的1.7倍。公司提供多元化檢測服務，除新冠病毒外，還有婦產科、過敏篩查、抗衰老測試、生殖醫學相關測試等。

集團指出，栢立在港經營5間醫療實驗室，擁有逾40名全職註冊醫療實驗室技術專家，成立逾40年，專業水平得到醫療專業人士及政府機關認可。醫思醫療主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝指，疫情期間本地核酸檢測需求激增，收購有助集團進一步向客戶提供相關服務。另外，柏立提供多元診斷性化驗測試，將成為集團整個業務生態系統不可缺的一環，有助併購醫生資源，幫助搭建生殖醫學相關化驗業務。

根據資料，政府一共認可20間本地醫療檢測機構進行新冠病核酸檢測，包括栢立以及中國生物科技（8037）與華大基因合資註冊成立的華昇診斷中心。

希瑪增設牙科檢測業務

另外，一向專攻眼科的希瑪亦在11月開設希瑪牙科集團有限公司、希瑪家庭醫學中心（沙田）有限公司，以及希瑪檢測有限公司，林順潮於以上公司擔任董事，相信亦涉及新冠病毒檢測 。本報就事件向希瑪查詢，至截稿前未有回應。