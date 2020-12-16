傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐

百度拒回應 吉利稱未悉消息

報道更指，百度開發的自動駕駛技術，能透過互聯網連接的有關技術，以及正考慮與汽車製造商合作製造，或洽商成立一家合資企業，惟目前未達成任何的合作協議。對於有關消息，百度拒絕回應，吉利則表示，對此不熟悉。

百度近年致力研發的自動駕駛技術，當中為多間的汽車製造商提供人工智能技術，包括吉利、大眾汽車、豐田汽車和福特汽車等汽車製造商。百度更於北京、長沙等地試營自動駕駛的士服務，並配備駕駛員。百度更計劃於三年內將有關服務擴展到30個城市。

另外，據電彭博引述消息指，內地的電商巨頭阿里巴巴（9988）及新能源科技集團寧德時代，參與上汽集團旗下的移動出行戰略品牌「享道出行」的新一輪融資，投資總額約達3億元人民幣。

彭博：阿里參與上汽出行品牌融資

對於有關的消息，阿里和寧德時代都拒絕發表評論。阿里昨日收報246元，全日跌2.23%，成交68.86億元。

上汽的享道出行則回應指，有關的融資工作一直按計劃推進，並指該輪的融資即將結束，並於適當的時候公布進一步的消息。享道出行於2018年成立，以專注汽車電氣化、智能連網、共享和國際化的產品線。