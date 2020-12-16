經濟

藍鼎仰智慧遭中證監立案調查

【明報專訊】A股上市的中潛股份昨公布，收到股份實控人仰智慧通知，其於12月11日受到中證監下發的《調查通知書》，因其涉嫌操縱證券市場，遭中證監立案調查。同時，仰智慧以個人原因辭任公司董事兼總經理職務等，將不再在公司擔任任何職務。

已辭任A股公司董事兼總經理

仰智慧亦是港股藍鼎國際（0582）的大股東，由於藍鼎業務涉及於濟州等地開賭，仰智慧亦被內媒稱為「賭王」。但這位「濟州賭王」曾多次傳出負面消息，包括2018年傳在柬埔寨金邊被執法人員帶走，涉及華融案，觸發股價大瀉；同年多個持有藍鼎股權的證券帳戶傳遭證監申請凍結等，戶口被指與仰智慧有關。

藍鼎昨跌0.48% 報0.207元

不過，同年11月仰智慧成功恢復藍鼎主席職務，並確認缺勤期間，協助內地部門調查，意味今次已非他首次遭內地調查。

在經歷多次人事變動及大幅虧損及股價大幅波動等事件後，據聯交所資料曾顯示，有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩曾聯同另一合伙人何國樑曾在2019年11月申報接管仰智慧所持藍鼎國際約50.48%股權，惟在2020年3月黎、何申報不再持有權益。據公司中期報告顯示，截至今年6月底，仰智慧仍持有約14.82億股或42.07%的藍鼎權益。藍鼎昨收跌0.48%，報0.207元，曾低見0.201元；中潛股份則收升2.1%，報61.15元。

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