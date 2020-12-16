發言人：需求側改革釋放消費力

付凌暉指出，推動需求側改革有利於釋放消費潛力。中國經濟已經進入新發展階段，消費對經濟的帶動逐步增強。雖然消費規模擴大、消費結構升級非常明顯，但消費水平和品質仍有較大提升空間，尤其是近年新型消費發展良好，但在擴大新型消費方面仍有不少的堵點和難點需要改革去解決；擴大提升居民消費能力，完善消費環境亦有不少制約，也需要改革解決。

完善消費環境仍有不少制約

另外，11月中國CPI按年跌0.5%，自2009年10月份以來首次通縮。付凌暉重申是因去年基數高及豬肉價格降所致。他認為，現時無論是投資還是消費需求都在擴大，生豬產能繼續恢復，對價格整體穩定起到重要作用，而各地亦已及時推進保證供應穩定價格的措施，隨着經濟逐步恢復正常，居民消費價格變幅也會回歸到合理的水平。

付凌暉又指，目前來看，隨着經濟的恢復逐步回歸正常，相應也會進行一些財政刺激政策上的調整；但總括而言，經濟恢復有一定過程，保持政策連續性、有效性和可持續性，對於穩定經濟運行、促進經濟的健康發展具有重要作用。