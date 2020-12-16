經濟

發言人：需求側改革釋放消費力

【明報專訊】上周五（11日）舉行的中央政治局會議就明年經濟工作首次提出需求側改革。統計局新聞發言人付凌暉表示，當前中國經濟已經進入到新的發展階段，需要構建以國內大循環為主體的發展格局，而要建立國內大循環為主體，就要積極建立完備的內需體系，這實際上離不開擴大國內需求，發揮消費基礎作用。

付凌暉指出，推動需求側改革有利於釋放消費潛力。中國經濟已經進入新發展階段，消費對經濟的帶動逐步增強。雖然消費規模擴大、消費結構升級非常明顯，但消費水平和品質仍有較大提升空間，尤其是近年新型消費發展良好，但在擴大新型消費方面仍有不少的堵點和難點需要改革去解決；擴大提升居民消費能力，完善消費環境亦有不少制約，也需要改革解決。

完善消費環境仍有不少制約

另外，11月中國CPI按年跌0.5%，自2009年10月份以來首次通縮。付凌暉重申是因去年基數高及豬肉價格降所致。他認為，現時無論是投資還是消費需求都在擴大，生豬產能繼續恢復，對價格整體穩定起到重要作用，而各地亦已及時推進保證供應穩定價格的措施，隨着經濟逐步恢復正常，居民消費價格變幅也會回歸到合理的水平。

付凌暉又指，目前來看，隨着經濟的恢復逐步回歸正常，相應也會進行一些財政刺激政策上的調整；但總括而言，經濟恢復有一定過程，保持政策連續性、有效性和可持續性，對於穩定經濟運行、促進經濟的健康發展具有重要作用。

上 / 下一篇新聞

藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨
藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨
瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場
瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場
螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求
螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求
ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位
ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位
匯豐私銀：恒指明年底望29970點
匯豐私銀：恒指明年底望29970點
澳CPA籲再推「保就業」 針對重災行業 為期3個月
澳CPA籲再推「保就業」 針對重災行業 為期3個月
內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體
內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體
渣打料內地第四季經濟增5.5%
渣打料內地第四季經濟增5.5%
藍鼎仰智慧遭中證監立案調查
藍鼎仰智慧遭中證監立案調查
傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐
傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐
BC科技獲虛擬平台牌照 高振順任執董
BC科技獲虛擬平台牌照 高振順任執董
李澤楷收購印尼電商 或美上市
李澤楷收購印尼電商 或美上市
醫思醫療入主新冠檢測機構 斥3.4億購栢立化驗所75％股權
醫思醫療入主新冠檢測機構 斥3.4億購栢立化驗所75％股權
彭博：匯控希臘業務 擬9.4億售Eurobank
彭博：匯控希臘業務 擬9.4億售Eurobank
蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％
蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％
FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上
FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上
波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷
波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷
張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪
張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪
植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑
植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑
岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號
岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號
技術取勝：匯量升穿長期降軌
技術取勝：匯量升穿長期降軌
人行：歧視現金致「數字鴻溝」
人行：歧視現金致「數字鴻溝」
夜場蕭條 Volar母企停牌
夜場蕭條 Volar母企停牌
周顯：從前笨方法也可騙大錢
周顯：從前笨方法也可騙大錢
湯文亮：香港復蘇要先過三關
湯文亮：香港復蘇要先過三關
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
映日灣開放式呎租60元 貴絕荃灣
映日灣開放式呎租60元 貴絕荃灣
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗
麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗
佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬
佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬
九建太子爺高街項目申強拍 估值9099萬
九建太子爺高街項目申強拍 估值9099萬
高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成
高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成