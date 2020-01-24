內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體

明報記者 陳子凌

內地工業、投資及消費數據於11月繼續好轉，尤其是前期復蘇較滯後的社會消費品零售總額按年上升5%，升幅較10月擴大0.7個百分點，而且非生活必需品的增幅擴大，又以高檔為主的通訊器材增速最高，按年升43.6%遠超10月的8.1%；化妝品和金銀珠寶居次，亦有32.3%及24.8%升幅。

城鎮失業率續回落至5.2%

固定資產投資方面也有突破，年初累計除了連續9個月回升，當中的民間投資首11個月按年升0.2%，是年內首次正增長。規模以上工業增加值按年增7%，創去年3月以來高位。此外，城鎮調查失業率繼續回落，較上月跌0.1個百分點至5.2%。

統計局新聞發言人付凌暉指出，從11月的主要數據來看，生產擴大恢復，七成行業有增長；需求回暖趨勢鞏固，消費從前期以基本生活品支撐逐步恢復到以非必需的改善生活消費帶動為主。因此，相信第四季經濟增長有望比第三季繼續加快，全年中國有望成為世界主要經濟體當中唯一實現GDP正增長的經濟體。中國第三季GDP增長4.9%，而累計首三季GDP則已經有0.7%的正增長。

新手機帶動 通訊器材飈44％

京東數科首席經濟學家沈建光表示，總體來看，消費繼續修復、製造業投資亮眼、工業和服務業生產強勁，中國經濟保持在復蘇軌道之上。社會消費品零售當中，通訊器材增速飈升，主要由於有新款品牌手機上市；化妝品及金銀珠寶銷售佳與11月購物節促銷有關。但要注意限額以下企業社會消費品零售增速只有0.8%，與限額以上增速8.3%有明顯分化，反映中小零售企業經營有待恢復。

京東沈建光：中小零售企業有待恢復

沈建光認為，近年消費貢獻對於經濟增長佔主導作用，內需當中消費的貢獻比較突出。隨着經濟逐步恢復到疫前正常化增長，消費將仍然會成為中國經濟持續增長的主要支撐引擎。

數據符預計，中金公司昨日立即將中國第四季GDP增速預測從5.5%上調至6.1%，全年GDP增速預測也相應從2.1%上調至2.2%；並維持2021年GDP增速預測9%不變。