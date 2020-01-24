經濟

澳CPA籲再推「保就業」 針對重災行業 為期3個月

【明報專訊】澳洲會計師公會（CPA Australia）昨日就本地明年刺激經濟措施提出數項建議。根據公會一項調查，高達六成會員認為港府今年採取最有幫助的紓困措施是「保就業計劃」。澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚表示，公會建議港府實施新一期「保就業」，僅針對受疫情重創的特定行業，此外亦可考慮向物業業主提供刺激措施，鼓勵其向中小企提供租金減免。

助業主向中小企提供租金減免

劉明揚解釋，港府今年已錄得逾3000億元赤字，庫房儲備料僅維持相當於十幾個月開支水平，因此港府支出需更謹慎。他表示，商界對經濟前景悲觀，建議再推為期3個月的「保就業」，針對行業包括旅遊、餐飲及零售等重災區，而具體補貼金額則根據不同行業所需制定。

公會亦建議，為促進經濟復蘇，港府可考慮於國際市場發債。澳洲會計師公會2020年大中華區分會副會長黃以東解釋，香港現時信用評級高，港府可發永續債及長期債，相信不需要支付高息，但將是接觸國際投資者的機會，可令後者更理解香港前景。劉明揚則補充指，為緩解庫房壓力，建議港府考慮動用部分外匯基金針對香港企業及項目進行投資，而不再全部由庫房撥款。

調查：75%會員料港明年續負增長

根據公會調查，約75%受訪會員認為明年本港經濟將繼續錄得負增長，較去年66%的比例為高，而認為經濟下行的原因，則包括新冠疫情影響、香港政治環境，以及全球經濟復蘇呈疲態。公會表示，調查於11月初進行，近日港府採購疫苗消息比較鼓舞，但相信疫苗影響要傳達到實體經濟仍需要時間。

相關字詞﹕劉明揚 澳洲會計師公會

上 / 下一篇新聞

藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨
藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨
瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場
瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場
螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求
螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求
ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位
ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位
匯豐私銀：恒指明年底望29970點
匯豐私銀：恒指明年底望29970點
內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體
內地高檔消費強勁 末季GDP勢好 國統局：將成全球唯一正增長主要經濟體
發言人：需求側改革釋放消費力
發言人：需求側改革釋放消費力
渣打料內地第四季經濟增5.5%
渣打料內地第四季經濟增5.5%
藍鼎仰智慧遭中證監立案調查
藍鼎仰智慧遭中證監立案調查
傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐
傳獲百度伙拍生產電動車 吉利升廣汽回吐
BC科技獲虛擬平台牌照 高振順任執董
BC科技獲虛擬平台牌照 高振順任執董
李澤楷收購印尼電商 或美上市
李澤楷收購印尼電商 或美上市
醫思醫療入主新冠檢測機構 斥3.4億購栢立化驗所75％股權
醫思醫療入主新冠檢測機構 斥3.4億購栢立化驗所75％股權
彭博：匯控希臘業務 擬9.4億售Eurobank
彭博：匯控希臘業務 擬9.4億售Eurobank
蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％
蘋果明年iPhone產量料增30％ 5G iPhone需求大 股價早段漲3％
FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上
FDA認可Moderna疫苗 刺激美股3指數早段向上
波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷
波音新製「787夢幻客機」 揭組裝缺陷
張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪
張兆聰：資金湧內需 安踏或再展升浪
植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑
植耀輝：母企頻增持惹關注 恒大汽車估值遭質疑
岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號
岑智勇：中廣核新能源股價現利好信號
技術取勝：匯量升穿長期降軌
技術取勝：匯量升穿長期降軌
人行：歧視現金致「數字鴻溝」
人行：歧視現金致「數字鴻溝」
夜場蕭條 Volar母企停牌
夜場蕭條 Volar母企停牌
周顯：從前笨方法也可騙大錢
周顯：從前笨方法也可騙大錢
湯文亮：香港復蘇要先過三關
湯文亮：香港復蘇要先過三關
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
映日灣開放式呎租60元 貴絕荃灣
映日灣開放式呎租60元 貴絕荃灣
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗
麗晶2房518萬沽 淪疫廈後第二宗
佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬
佳寶1.3億沽九龍城舖料蝕1500萬
九建太子爺高街項目申強拍 估值9099萬
九建太子爺高街項目申強拍 估值9099萬
高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成
高盛資管張信勵：明年中國經濟料增長一成