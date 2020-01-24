澳CPA籲再推「保就業」 針對重災行業 為期3個月

助業主向中小企提供租金減免

劉明揚解釋，港府今年已錄得逾3000億元赤字，庫房儲備料僅維持相當於十幾個月開支水平，因此港府支出需更謹慎。他表示，商界對經濟前景悲觀，建議再推為期3個月的「保就業」，針對行業包括旅遊、餐飲及零售等重災區，而具體補貼金額則根據不同行業所需制定。

公會亦建議，為促進經濟復蘇，港府可考慮於國際市場發債。澳洲會計師公會2020年大中華區分會副會長黃以東解釋，香港現時信用評級高，港府可發永續債及長期債，相信不需要支付高息，但將是接觸國際投資者的機會，可令後者更理解香港前景。劉明揚則補充指，為緩解庫房壓力，建議港府考慮動用部分外匯基金針對香港企業及項目進行投資，而不再全部由庫房撥款。

調查：75%會員料港明年續負增長

根據公會調查，約75%受訪會員認為明年本港經濟將繼續錄得負增長，較去年66%的比例為高，而認為經濟下行的原因，則包括新冠疫情影響、香港政治環境，以及全球經濟復蘇呈疲態。公會表示，調查於11月初進行，近日港府採購疫苗消息比較鼓舞，但相信疫苗影響要傳達到實體經濟仍需要時間。