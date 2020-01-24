ATM續捱沽 恒指跌穿近期低位

藥價降幅低於去年 醫藥股跑出

國指昨日收10,399點，下跌0.42%。科指午市曾跌至8028點，接近20天線水平，午後收窄跌幅，收報8094點，下跌0.42%。北水淨流入港股5.18億元，不過科網巨頭則被北水沽出，小米（1810）、美團和騰訊分別錄得5.23億元、5.02億元和3.95億元淨流出。隨着11月初阿里巴巴分拆螞蟻上市失敗，中國公布反壟斷指南、新冠病毒疫苗出現帶動資金輪換至經濟周期股，由11月至今美團和騰訊下跌4.86%和5.25%，阿里巴巴更跌16.1%（圖2）。

昨日由醫藥股跑贏大市，央視昨日報道今年的國家醫保藥品目錄准入談判，藥品降價幅度低於去年，中生製藥（1177）、石藥（1093）和藥明生物（2269）上升3%至5%，為表現最佳藍籌。內需股蒙牛（2319）、安踏（2020）亦升2%。航運股做好，中遠海控（1919）和東方海外（0316）急升10%。恒指夜期有反彈，至11時45分報26,304點，高水97點。

分析籲候低吸騰訊

耀才證券研究部總監植耀輝表示，ATM受困於自上月開始的反壟斷消息，加上今年累升不少後投資者在年底獲利離場，近期北水沽貨更加劇新經濟股跌幅。他認為，阿里巴巴分拆螞蟻持續走弱，美團面對競爭增大，後市亦難有好表現，反而騰訊可以找低位吸納。

上周五（11日）恒指10天線跌穿20天線，短線走勢偏弱。昨日除了新經濟股，銀行、保險、地產等舊經濟股也大多下跌，植耀輝指目前仍在26,000至27,000點區間上落，若守住25,800點則問題不大。

此外，人民銀行昨日進行9500億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）公開市場操作，規模歷來最大，利率維持在2.95厘，對冲兩宗本月到期的6000億元MLF後，是次操作淨投放額為3500億元。另外，人行昨日亦進行100億元的7天期逆回購。