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螞蟻董事長首談上市煞停：積極落實監管要求

【明報專訊】螞蟻集團上市遭煞停後，董事長井賢棟昨日在第四屆中國互聯網金融論壇上首度發聲，稱會在監管指導下全力做好暫緩上市的善後工作，螞蟻正認真學習「十四五」規劃建議和中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神，對照監管部門的要求，積極配合監管，進一步落實監管要求。出席同一場合的財政部前副部長朱光耀則提到，監管層正在研究巨型數字平台「大而不能拆」的問題。他提到研究對這些平台徵數字稅及分拆。

遵從監管助金融科技走得遠

井賢棟在論壇上分享螞蟻近期的學習思考和下一步規劃，指社會上近期對螞蟻的建議、期待，包括各種批評很多，會用心聆聽，認真進行全面的自審。

他又指出，遵從監管是金融科技行得穩、走得遠的保障，在今日金融業數字化轉型，開放銀行等創新趨勢不僅是中國，也是全球金融監管面臨的共同課題，但這是一個沒有成熟經驗可以照搬的探索過程，監管部門推出的一系列舉措，將金融科技全面納入監管框架，是為金融科技從業機構開啟更加穩健、更加高質量發展的大幕，相信金融數字化未來可期，大有可為。

同時，螞蟻深刻認識到，維護金融安全、防範金融風險是金融領域的一切創新和發展的前提，螞蟻服務為自身定了3個要求，包括深化認識安全和發展、系統安全與個體安全的關係、不斷完善公司治理，確保有效的公司治理架構，明確職責，強化機制，完善制度，以及將全面風險治理貫徹到每一項業務。他提到，螞蟻未來5年會全力響應國家發展戰略，把服務小微、服務生產經營者作為金融服務的工作重點；同時，主動融入到鄉村振興戰略之中，為三農發展提供數字化金融服務等。

財政部前副部長：分拆或是考慮之一

不過，朱光耀在論壇上則提出，是時候總體研究數字稅，特別是對擁有大型科技平台、大型數據平台、巨大消費者流量的平台，進行針對性的研究需要提上日程。他又指出，巨型數字平台就像銀行一樣，可能有「大而不能拆」的特徵。內地傳媒則引述接近監管層的人士表示，如何對「大而不能拆」的巨頭進行監管，監管層也在加緊研究，分拆也成為其考量的工具之一。

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相關字詞﹕大而不能拆 朱光耀 數字化轉型 中國互聯網金融論壇 井賢棟 螞蟻集團

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