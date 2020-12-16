瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場

【明報專訊】昨日再有新股加入招股陣營，內地醫療美容服務提供商瑞麗醫美（2135）昨日起招股，全球發行3.425億股，招股價介乎0.3元至0.4元，最多集資1.37億元。每手1萬股，入場費4040.31元。公司招股期至本周五（18日）中午12時止，本月28日掛牌。公司共經營4家美容院，去年全年收入錄得1.91億元（人民幣，下同），全年純利錄得990萬元。公司引入昊海生物科技（6826）及途屹控股（1701）作基礎投資者。