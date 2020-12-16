瑞麗醫美招股籌1.37億 4040元入場

【明報專訊】昨日再有新股加入招股陣營，內地醫療美容服務提供商瑞麗醫美（2135）昨日起招股，全球發行3.425億股，招股價介乎0.3元至0.4元，最多集資1.37億元。每手1萬股，入場費4040.31元。公司招股期至本周五（18日）中午12時止，本月28日掛牌。公司共經營4家美容院，去年全年收入錄得1.91億元（人民幣，下同），全年純利錄得990萬元。公司引入昊海生物科技（6826）及途屹控股（1701）作基礎投資者。
加科思藥業上限定價
至於前日截止認購的無盈利生科股加科思（1167），昨日路透旗下IFR報道引消息指，公司計劃上限定價，每股14元。公司全球發售9647萬股，料是次上市將集資約13.5億元。加科思為主攻腫瘤療法的臨牀製藥公司，核心產品JAB-3068針對食管癌、肺癌等適應症。公司擬於下周一（21日）掛牌。
此外，市場消息稱，明日掛牌、遠洋集團（3377）分拆的物管股遠洋服務（6677），接近下限定價每股5.88元，國際配售方面錄得約7倍超購。現正招股的新股中，匯森家居（2127）孖展暫錄得14.3億元，超購9.2倍。溫嶺工量刃具（1379）借出1.2億元孖展，超購約8倍。