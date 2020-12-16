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藍月亮暗盤急升急回 最多賺千餘元 一手中籤率55% 近30萬人獲分貨

【明報專訊】今年步入尾聲，全年最後一隻大型新股、內地洗衣液龍頭企業藍月亮（6993）於今日掛牌，集資約98億元。藍月亮昨日公布，上限定價每股13.16元，惟有別於較早前的京東健康（6618）、泡泡瑪特（9992），該股暗盤波幅極大，其中於富途暗盤曾飈近五成，但其後卻一度倒跌，收市則較招股價升一成半至兩成不等。有分析認為，內需股明年將繼續有國策利好，惟現時無論新舊經濟股，投資者均要留意估值偏貴問題。

明報記者 馬迪帆

藍月亮昨日於富途暗盤猶如坐「過山車」，初段一度升近五成，但數分鐘內升幅已急速收窄，甚至一度倒跌1.2％（見表），收報15.98元，較招股價升21%，每手帳面賺1410元。於耀才暗盤，該股升16%，每手帳面賺1050元。公司是次IPO集資，共獲約45.5萬人認購。公開發售超購300倍，凍資2950億元；一手中籤率55%，接近30萬申請者獲分貨，認購20手穩中一手。

「頂頭槌飛」賺30萬元

大戶方面，藍月亮吸引逾1.4萬名認購金額超500萬元的乙組大戶，其中有35人認購「頂頭槌飛」，每張飛約4.96億元，每人獲分配498手。假設大戶借盡九成孖展，券商息率3厘，計息期6日，按耀才暗盤價計算，計入孖展息約22萬元，大戶約賺30萬元。

藍月亮專營清潔護理用品，由潘東、羅秋平兩人「夫妻檔」創立，現時為內地洗衣液、洗手液市場份額最大公司。公司曾於2010年獲高瓴資本投資4500萬美元（約為3.5億港元），當時代價僅是每股0.75元。公司上市後，高瓴仍將是最大機構股東，且已根據反攤薄協議於發行中認購新股，將持股維持在9.3%。

專家：內需股偷步炒 須留意估值

年尾新股市場火熱，京東健康首日升56%，泡泡瑪特首日飈79%。第一上海首席策略師葉尚志認為，內地制訂國策提振內需，相信包括藍月亮、農夫山泉（9633）在內的內需股將會繼續有發展。惟他指出，近期不少內需股已偷步炒上、「炒定出年前景」，因此要留意估值，以藍月亮目前高達70倍市盈率，相對算是較高。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興則表示，蒙牛（2319）、李寧（2331）近期有動力，相信藍月亮作為內地知名品牌，毛利率又較高，值得長揸。他表示，該股將來亦有望快速納入指數，有基金資金流入。不過他亦認為，富途暗盤升近五成現象太過誇張，若炒上四五成，則可暫時觀望。

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