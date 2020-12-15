劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打

未跌穿26250點 可視重要支持位

恒指自11月17日起未曾跌穿26,250點，可視之為重要的支持位，恒指正在以「時間」而非以「幅度」作整固，筆者留意到恒指 14天RSI由11月27日的74.86回落到昨日的53.55水平，即使跌穿26,250點支位，雖未足以構成大跌，但至少會回至25,700點水平，約600點跌幅。

臨近年尾 資金不會高位入場

本周一，恒生科技指數最大市值的4隻股份皆下跌，大型科技股離年內高位有一段距離，如阿里巴巴（9988）由高位跌了16%，美團（3690）跌了13.53%，京東（9618）相差9.53%，騰訊（700）回落了7%，在大市未有明確方向之時，大型科技股已顯現弱勢，不過恒生科技指數只較年內高位跌了0.29%，全因小米（1810）和二線科技股支撐。

臨近年尾，大市成交已連續6日低於20天平均水平，表示資金不會再在高位入場，但板塊輪動仍然明顯，投資者可主力關注主題式股份，如汽車股、太陽能板塊，而其他心儀股份可待跌至較低水平低吸，以短打為主。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]