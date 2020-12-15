劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打

【明報專訊】香港股市在自11月中起，已整整窄幅上落一個月，恒指在前一個周一（11月30日）內由高位26,960點下插至26,322點，日中下跌了638點，已是該星期的波幅。到了之後一個周一（12月7日），恒指高開在26,870點轉跌，日中高低位跌了614點，同樣地，週一的高低位已是恒指上星期的波幅。連續兩個週一日內下跌超過600點然後整星期橫行，顯示大市並沒有明確方向。
未跌穿26250點 可視重要支持位
恒指自11月17日起未曾跌穿26,250點，可視之為重要的支持位，恒指正在以「時間」而非以「幅度」作整固，筆者留意到恒指 14天RSI由11月27日的74.86回落到昨日的53.55水平，即使跌穿26,250點支位，雖未足以構成大跌，但至少會回至25,700點水平，約600點跌幅。
臨近年尾 資金不會高位入場
本周一，恒生科技指數最大市值的4隻股份皆下跌，大型科技股離年內高位有一段距離，如阿里巴巴（9988）由高位跌了16%，美團（3690）跌了13.53%，京東（9618）相差9.53%，騰訊（700）回落了7%，在大市未有明確方向之時，大型科技股已顯現弱勢，不過恒生科技指數只較年內高位跌了0.29%，全因小米（1810）和二線科技股支撐。
臨近年尾，大市成交已連續6日低於20天平均水平，表示資金不會再在高位入場，但板塊輪動仍然明顯，投資者可主力關注主題式股份，如汽車股、太陽能板塊，而其他心儀股份可待跌至較低水平低吸，以短打為主。