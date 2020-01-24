前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬

上手業主撤辣前2200萬購入

該舖位於樂古道68號地下1及2號舖連高層地下，地舖面積約1500方呎，高層地下則約1500方呎，共3000方呎，市場消息指，最新以3000萬元易手，呎價1萬元。資料顯示，原業主於上月初、即撤辣前以2200萬元購入，持貨短短1個多月，帳面獲利800萬元或36%。

上述舖位原由曾經出版本地漫畫經典《老夫子》的出版人吳中興持有，為吳興記報社自用多年之舖位，吳中興今年4月離世後，其家人叫價4000萬元放售，最終以2200萬元沽出，即減價1800萬元或45%，並低市價超過三成。不過原業主吳中興及其妻子早於1984年2月以168萬元買入，即使大幅劈價，帳面賺2032萬元或12倍。

利市封店10萬短租尖沙嘴舖

另外，市場出現多宗利市封店短租舖成交，中原商舖部高級分區營業董事鄧振豪表示，尖沙嘴加拿芬道37號地下B及C號舖，面積約986方呎，獲利市封店以每月約10萬元短租，呎租約101元，租期至明年3月。該物業原分為兩個舖位出租，B號舖舊租客為飾品店，C號舖則租予藥房，合共月租約47萬元，同於今年中交吉，交吉約半年終獲短租客進駐，月租較早前長租大跌約78%。另土地註冊處顯示，深水埗大南街327號地舖，面積約500方呎，本月初以5550萬元成交，呎價約11萬元，買家為米路有限公司，公司董事文景華，即建華集團董事長文卓培兒子。