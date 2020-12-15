港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙

估值逾百億 下周二截意向

港鐵指出，上述黃竹坑站5期，處於整個黃竹坑站地段的東面，住宅樓面上限為63.6萬方呎，提供不多於1050個住宅單位，即平均面積約605方呎，萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文指出，雖然近日疫情持續，但估計仍有約35個發展商將遞交意向書，因項目發展相對長線，而未來地鐵站的大型住宅供應有限，這項目已具備相當優勢，相信發展商對後市信心仍大，但考慮疫情可能進一步影響未來經濟表現，估計發展商出價不會太進取，預期每方呎樓面市值約1.6至1.8萬元水平，即總市值約109.5至123億元。

此外，屋宇署公布，該署今年10月共批出22份建築圖則，包括9項住宅及商住發展、2項商業發展、4項工廠及工業發展等，其中英皇（0163）西半山般咸道24至30號，獲批建1座27層高住宅物業，可建10.38萬方呎樓面，同系香港仔舊大街74至80號，則獲批建1座23層高商住物業，住宅樓面約3.5萬方呎，另有2970方呎非住宅樓面。

英皇兩港島盤批則共涉14萬呎樓面

百利保（0617）筲箕灣金華街9至19號，則獲批建1座28層高商住物業，住宅樓面約4.11萬方呎，另有約6600方呎商業樓面；華潤中環贊善里1至4號，批建1座23層（在一層地庫之上）商住物業，涉4.19萬方呎住宅及2840方呎非住宅樓面。

10月份僅一伙落成 逾7年新低

另方面，第一集團旗下長沙灣道916至922號、及長沙灣道914至926號，同樣獲批圖則，前者可建1座23層高（在1層地庫之上）工廈，涉約11.5萬方呎樓面，後者可建1座22層高（在1層地庫之上）工廈，涉約14.4萬方呎樓面。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新資料顯示，今年10月全港只有九龍塘施他佛道12號1個單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較今年9月612伙急跌99.8%，創87個月、即逾7年來按月新低。