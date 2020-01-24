經濟

香港地產

一手半月僅330宗 本木特色戶實呎3萬破頂

【明報專訊】上月底起，第四波疫情爆發，政府更於月初實施二人限聚令，阻礙發展商推盤部署，令本月首14日新盤市場暫只錄約330宗買賣，有業界人士估計，限聚令加上聖誕臨近，本月一手成交最將跌至約500多宗水平，料為今次第二低水平。

代理料全月僅逾500宗

事實上，在疫情下，本月市場全新盤不多，就只有佳兆業（1638）與宏達控股合作發展的深水埗弦雅，綜合市場資訊，至昨日為止，本月暫只錄約330宗一手成交。美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，本月一手成交量將大幅回落，料全月只會有約500至600宗水平，數字比月初估計的約1000宗還要少，料為今年2月約350宗成交後新低。他表示，未來新盤成交量主要視乎疫情發展，但相信售價暫未受影響。

另恒地（0012）鄰近港鐵佐敦站的本木，昨售出2樓A5室特色戶，實用490方呎，連784方呎平台，成交價1470萬元，實呎3萬元，創項目呎價新高。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目上載全新銷售安排，推出9伙於本周五（12月18日）發售，當中包括3伙開放式單位、5伙1房及1伙2房，折實約666至1442萬元，折實實呎25,495至29,917元。另外，部份新盤仍有特色單位成交，華懋旗下屯門琨崙海翡翠獨立屋6，實用2788方呎，連618方呎平台、942方呎花園及164方呎天台，昨連兩個車位以5640萬元售出，實呎20,230元。

上 / 下一篇新聞

涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管
涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管
話你知：市場監管局直屬國務院 主責反壟斷
話你知：市場監管局直屬國務院 主責反壟斷
稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來
稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來
虎牙併鬥魚恐生變 ADR挫
虎牙併鬥魚恐生變 ADR挫
銀保監確立規範互聯網保險銷售
銀保監確立規範互聯網保險銷售
李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶
李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶
金管局：現為投資氣候變化好時機
金管局：現為投資氣候變化好時機
冠華遭美制裁 3億貸款違約 附屬涉侵犯新疆維族人權 銀行融資被削
冠華遭美制裁 3億貸款違約 附屬涉侵犯新疆維族人權 銀行融資被削
疫情打擊全球製造業 紡織成衣業成重災區
疫情打擊全球製造業 紡織成衣業成重災區
稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約
稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約
受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善
受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善
長建與英國水務公司達成債轉股重組協議
長建與英國水務公司達成債轉股重組協議
邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請
邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請
唐英年胞弟「密友」李奕璇 內幕交易罪成
唐英年胞弟「密友」李奕璇 內幕交易罪成
聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措
聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措
山東如意10億債券違約
山東如意10億債券違約
Google全球當機1小時 原因不明
Google全球當機1小時 原因不明
Tesla美暫關閉兩款車型生產線
Tesla美暫關閉兩款車型生產線
陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病
陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病
張兆聰：福萊特小注博展新升浪
張兆聰：福萊特小注博展新升浪
劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打
劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打
岑智勇：東風集團現利好信號
岑智勇：東風集團現利好信號
金曹：恒指VCP形態待變
金曹：恒指VCP形態待變
薛偉傑：內地電動「國民神車」 單月賣出逾3.3萬輛
薛偉傑：內地電動「國民神車」 單月賣出逾3.3萬輛
技術取勝：美團267.2元不宜失
技術取勝：美團267.2元不宜失
劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉過檔接任
劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉過檔接任
匯豐推獎學金 鼓勵大學生大灣區發展
匯豐推獎學金 鼓勵大學生大灣區發展
恒大花25億 增持恒大汽車
恒大花25億 增持恒大汽車
周顯：匯控不派息 累富二代財困
周顯：匯控不派息 累富二代財困
湯文亮：不能強迫市民打疫苗
湯文亮：不能強迫市民打疫苗
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交
2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交
港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙
港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙
前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬
前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬
山水盈300呎開放式戶9700元租出
山水盈300呎開放式戶9700元租出