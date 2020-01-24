一手半月僅330宗 本木特色戶實呎3萬破頂

代理料全月僅逾500宗

事實上，在疫情下，本月市場全新盤不多，就只有佳兆業（1638）與宏達控股合作發展的深水埗弦雅，綜合市場資訊，至昨日為止，本月暫只錄約330宗一手成交。美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，本月一手成交量將大幅回落，料全月只會有約500至600宗水平，數字比月初估計的約1000宗還要少，料為今年2月約350宗成交後新低。他表示，未來新盤成交量主要視乎疫情發展，但相信售價暫未受影響。

另恒地（0012）鄰近港鐵佐敦站的本木，昨售出2樓A5室特色戶，實用490方呎，連784方呎平台，成交價1470萬元，實呎3萬元，創項目呎價新高。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目上載全新銷售安排，推出9伙於本周五（12月18日）發售，當中包括3伙開放式單位、5伙1房及1伙2房，折實約666至1442萬元，折實實呎25,495至29,917元。另外，部份新盤仍有特色單位成交，華懋旗下屯門琨崙海翡翠獨立屋6，實用2788方呎，連618方呎平台、942方呎花園及164方呎天台，昨連兩個車位以5640萬元售出，實呎20,230元。