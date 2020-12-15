2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交

美孚新邨價量齊升

平均呎價方面，十大屋苑最新成交呎價與上月相比升跌參半，表現最好的荔枝角美孚新邨最新平均呎價約13,668元，較上月全月的13,294元升2.8%。事實上，屋苑本月有優質單位以高價易手，帶動整體成交呎價上升。當中，位於美孚新邨一期百老匯街24號中高層B室的「凸海」4房單位，上周就以2270萬元沽出，實用面積1389方呎，實呎16,343元，成交價為屋苑今年次高。

康怡2房破千萬 同類今年新高

此外，鰂魚涌康怡花園本月雖暫僅錄5宗成交，惟當中亦不乏高價買賣。中原分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園L座高層4室，實用555方呎，屬2房間隔，附有裝修，以1038萬元成交，減幅2%，實呎18,703元，成交價為屋苑同類今年新高。原業主1995年以380萬元購入，持貨25年，帳面獲利658萬元或1.7倍。

太古城2房則王1145萬易手

同區龍頭屋苑太古城，本月亦已錄得約14宗成交。中原分行高級分行經理莊劍嵐指，位於太古城寶安閣高層F室的2房則王，實用583方呎，以1145萬元成交，實呎19,639元。原業主於2011年3月以580萬元購入，持貨9年，帳面獲利565萬元或97%。

代理料全月交投與上月全月相若

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，十大屋苑本月交投量能在疫情下保持平穩，與市場缺乏大型新盤推售有關，未有新盤搶客下，準買家流入二手市場。同時，經過早前幾波疫情後，買家得悉樓價不會大跌，故選擇趁機入市；加上有小部分買家希望在聖誕新年前入市，令交投量得以保持平穩，估計本月十大屋苑最終成交量與上月相若。