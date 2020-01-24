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麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市

【明報專訊】本地新冠疫情持續擴散，「疫廈」之一的九龍灣居屋麗晶花園接連有多人受感染，更有人將屋苑設計與SARS「重災區」淘大花園相提並論，人心惶惶下屋苑二手交投亦一度陷入冰封。不過，日前屋苑就錄得一宗破冰成交，有高層2房單位以600萬元已補價沽出，成交價低市價約5%。

明報記者 張允亭

第四波疫情令睇樓活動大減，麗晶花園近期市况亦相當淡靜，惟近日終在「疫市」下開齋。麗晶物業代理鄭浮玉表示，屋苑9座高層E室，實用面積452方呎，2房間隔，原業主早前曾開價680萬元放盤，期後曾減至650萬元，議價後近日以600萬元於自由市場易手，實呎13,274元。買家為上車客，早於屋苑爆發疫情前已睇樓，至爆疫後落實成交，計劃購入單位自住。

毗鄰6座確診個案集中地

資料顯示，第9座毗鄰最多確診個案的6座，而最新成交單位對落數層、為9座中高層E室，面積和間隔相若，曾於今年6月以630萬元易手，而現時成交單位雖然位處較高層，但成交價反而低30萬元或5%。原業主2014年7月以380萬元於自由市場購入上址，持貨逾6年，帳面獲利220萬元或58%。

另有區內代理透露，現時麗晶花園普遍業主拒絕開門予準買家睇樓，準買家亦不敢去睇樓，惟未見劈價放售，「畢竟今次疫情相比SARS死亡率低」，故未見有業主恐慌性拋售。

皓畋2房1280萬沽 3年半蝕兩成

事實上，連同上述最新成交計，麗晶花園本月僅錄2宗二手成交，包括另一宗於本月初、即疫情於該屋苑爆發前，一個位於6座中層E室的3房單位，實用面積540方呎，以730萬元易手，實呎13,519元。

與此同時，市場消息指，何文田皓畋5座高層D室，實用529方呎，2房間隔，新近以1,280萬元成交，實呎24,196元。原業主於2017年4月以1488萬元購入，持貨3年半，帳面蝕208萬元或14%，若連同入市稅項及雜費計，預料實際要蝕約276萬元或19%。

和富中心相連戶5500萬破頂

另外，土地註冊處顯示，北角和富中心6座高層A、B室相連單位，實用同為1308方呎，原則均為3房一套連工人套廁間隔，正望維港景，上月中各以2750萬元售出，平均實呎約2.1萬元，兩伙買家分別為楊國興及楊國偉，料為中港商人，即該組買家合共以5500萬元購入，創屋苑成交價新高。

兩伙原由同一業主持有，分別於2008年及2012年以共3480萬元購入，現帳面獲利2020萬元或58%。

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