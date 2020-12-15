湯文亮：不能強迫市民打疫苗

大家又唔好以為政府話有疫苗，香港人就會很開心，原來並不是這樣。

有醫護人員代表立刻表示不會打疫苗，尤其是來自內地的疫苗，有老友話我曾經發炮轟一名話自己冇確診，唔肯去做檢測的傳染病專家，今次應該繼續發炮轟唔肯打疫苗的醫護代表。

病人自主 有權拒絕任何治療

我叫老友唔好跣我，做檢測是防止病毒傳給其他人，雖然傳染病專家話自己冇確診，但他又沒有去做檢測，點會知道自己冇確診，要證明沒有確診，傳染病專家始終都要去做檢測，我發炮是有理據的，今次打疫苗是為了防止別人將病毒傳給自己，當事人不介意中招，政府亦不能強迫他們打疫苗，這是香港人的自由，我又怎可以撰文炮轟，老友話有些少道理。

我睇老友表情，知道他是在明白與不明白之間，於是我話，假設香港現在愛滋病流行，政府是有權要求全港市民去做檢測，任何人都不能話自己沒有愛滋病而拒絕，因為市民要證明沒有愛滋病，講是沒用的，最重要是做檢測。

現在同樣是愛滋病流行，政府話各位市民在風流快活時記得要戴安全套，否則有機會染上愛滋病，如果有市民不介意染上愛滋病而拒絕戴安全套，政府又有何辦法，政府只能要求市民戴安全套，但不能立例規管市民戴安全套，我相信任何醫護都不會以安全套很容易穿窿為理由而拒絕戴安全套。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]