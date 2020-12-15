經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：匯控不派息 累富二代財困

【明報專訊】在上周四，英倫銀行終於宣布，停止自3月以來的派息限制，措施容許英國大型銀行，恢復部分派息及分發花紅，條件是擁有充足資本，能有效對抗新冠病毒肺炎疫情引起的市場波動。換言之，包括匯豐控股（0005）、渣打集團（2888）、巴克萊等等，都可恢復派息了。

說到巴克萊銀行，記得念中學時，有同學到英國留學，對我說，這是英國最大的銀行，這是我第一次聽到這名字。後來我方知道，這家銀行在1690年創立，是全世界第一家裝置自動提款機的銀行，也是英國第一家發行信用卡的銀行，時為1966年。現時是英國第二大銀行，僅次於匯控。

伯爺留低 都是匯控太古一類股份

話說在近日，好幾個出名有錢的富二代，我指的不是二三四十歲的花靚倞，而是六、七十歲的有實力人士，居然都不可置信地出現了財務危機，借下了億億聲的中貴利，這令我們大惑不解。

究其原因，經我們這一班極度八卦的人的深度分析之後，得出的結論就是﹕匯控不派息。

要知道，這班富二代的伯爺，所擁有的資產，不是物業，就是股票，現在物業當然有很大的問題，皆因租客好多都欠租。

至於股票，唔通他們的死鬼伯爺會留低啲科網股咩，甚至好多時連李嘉誠、郭德勝的華資地產商都不相信，不是匯控，就是香港電訊（6823），或者是太古（0019），你哋話死唔死得？

[周顯 投資二三事]

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