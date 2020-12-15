張兆聰：福萊特小注博展新升浪

科技股在中央反壟斷大旗下失去動力。市監局昨日中午公布，根據《反壟斷法》規定，對阿里巴巴收購銀泰商業、閱文（0772）收購新麗傳媒、豐巢網絡收購中郵智遞科技作出處罰決定，分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。反壟斷已上升至中央經濟工作會議前列目標的高度，雖然只是50萬元罰款，但投資者一定會擔心打壓陸續有來。

ATMJ倘跌破低位 小心出現新跌浪

ATMJ中，除了阿里外，其他股份仍站在20周線之上，設局尚未步入中線反覆偏軟設局，加上貼近日線圖通道底部，短線仍是有機會反彈。只是回升時的買盤有點愈來愈弱的感覺，一旦跌破近期低位，便要小心出現新跌浪。

科技股失去動力，舊經濟股如匯控（0005）、內銀內險等，重估可以，暫時難出現持續升浪，恒指繼續受困於26,000點至27,000點水平。但值得一提，友邦（1299）近期愈來頻繁地試破90元關口，即日波幅也不斷收窄，同時貼價期權的引伸波幅亦走高，感覺上突破的機會開始升溫。

汽車股強勢 東風長汽分別升5%及8%

當然，就算友邦突破，也無法帶動指數走高，資金仍是以炒個別板塊為主。昨日較強的有汽車股，東風（0489）、長汽（2333）分別升5%及8%，個別資源股強勢，洛鉬（3993）、五礦（1208）分別升6%及2%，中海油（0883）亦續揚升3.5%。手機設備股反彈，舜宇（2382）升約4%。

光伏板塊強勢，福萊特（6865）大漲10.6%，信義光能（0968）及保利協鑫（3800）升3.8及1.8%。過去兩年光伏裝機量表現欠佳，但十四五期間將大不同，預料未來5年國內年均新增光伏裝機規模可達70吉瓦，樂觀預計的規模將達到90吉瓦。這將遠超原先的每年50吉瓦的預期，較2019年的30.11吉瓦也是大幅上揚。由於全球減排目標頗為進取，除了中國，全球在新能源投資均會異常強勁，需求定必看漲。此外，目前全國大部分地區的光伏發電已經具備平價上網條件，在2020年中國光伏競價項目的平均補貼強度降低了3.3分錢。一般預料2021年將會步入全面平價上網。

新能源炒作多時 反映美好前景

當然，新能源也炒作多時，或多或少也反映了美好前景，但全球光伏玻璃由中國兩大巨頭，信義和福萊特寡頭壟斷，即使中央放寬增產禁令，一來遠水難救近火，短期供應無法增加，需求則依然強勁，2021年光伏玻璃價格仍將高企；二來新增產能也多來自兩有頭巨頭，基本上立於不敗之地。兩股已在高位整固多時，有機會趁今次起動而一舉向上突破。論基本因素，龍頭信義光能是首選，論走勢則以升破通道底部的福萊特更強，成交亦配合，可小注追入看看能否展新升浪。

[張兆聰 還看今朝]