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經濟
2020年12月15日星期二
技術取勝
投資策略
涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管
話你知：市場監管局直屬國務院 主責反壟斷
稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來
虎牙併鬥魚恐生變 ADR挫
銀保監確立規範互聯網保險銷售
李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶
金管局：現為投資氣候變化好時機
冠華遭美制裁 3億貸款違約 附屬涉侵犯新疆維族人權 銀行融資被削
疫情打擊全球製造業 紡織成衣業成重災區
稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約
受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善
長建與英國水務公司達成債轉股重組協議
邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請
唐英年胞弟「密友」李奕璇 內幕交易罪成
聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措
山東如意10億債券違約
Google全球當機1小時 原因不明
Tesla美暫關閉兩款車型生產線
陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病
張兆聰：福萊特小注博展新升浪
劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打
岑智勇：東風集團現利好信號
金曹：恒指VCP形態待變
薛偉傑：內地電動「國民神車」 單月賣出逾3.3萬輛
技術取勝：美團267.2元不宜失
劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉過檔接任
匯豐推獎學金 鼓勵大學生大灣區發展
恒大花25億 增持恒大汽車
周顯：匯控不派息 累富二代財困
湯文亮：不能強迫市民打疫苗
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交
一手半月僅330宗 本木特色戶實呎3萬破頂
港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙
前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬
山水盈300呎開放式戶9700元租出
技術取勝：美團267.2元不宜失
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【明報專訊】頤海短期上落市為主（圖）
海螺小注博反彈（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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