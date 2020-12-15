經濟
薛偉傑 科技觀潮

投資策略

薛偉傑：內地電動「國民神車」 單月賣出逾3.3萬輛

【明報專訊】本欄1月中曾說過，內地多家車廠都有推出售價約6萬元人民幣的微型電動汽車，只是一般傳媒未有留意，當中部分型號還賣得很不錯。話口未完，內地近月又出現一款更便宜的微型電動汽車，連續3個月的銷量都壓倒Tesla Model 3，連日本《朝日新聞》也在頭版報道！這款被稱為「國民神車」、「人民的代步車」的，是上汽通用五菱的「宏光MINI EV」。

售價僅2.88萬至3.88萬人幣

銷量連續3月壓Tesla Model 3

宏光MINI EV只長2.917米，闊1.493米、高1.621米，但可以坐4個人，乃一款兩門4座位電動車。它有3個版本，售價分別是2.88萬元、3.28萬元、3.88萬元人民幣，續航力分別為120、120、170公里。其中，最便宜那款只有暖風功能，沒有冷氣。

MINI EV在7月24日才正式推出，9月份的銷量已達到14,495輛，超過Tesla Model 3同月在內地的11,329輛銷量。10月份，它的銷量再升至20,631輛，又壓倒Model 3的12,143輛。到11月份，其銷量更高達33,094輛，再次壓倒Model 3的21,604輛。雖說Tesla在10月底將約7000部內地生產的Model 3運去歐洲銷售，但即使全部留在內地銷售，其銷量仍然會屈居MINI EV之後。

事實上，在今年前7個月，Model 3在內地一直所向披靡，與內地本土品牌的車型相比，其銷量高出以倍計。有些內地網民就曾慨嘆，面對Model 3，內地本土電動車品牌「連一款能打的都沒有」。MINI EV推出沒多久，就能夠後來居上，確實令市場和業界為之震撼。若以MINI EV上月的銷量乘12來推測其明年全年銷量，那麼其明年銷量將可能高達大約40萬輛！

綜合各方分析，MINI EV之所以銷情火爆，並非純靠運氣，而是因為精心計算、準確定位和「接地氣」。近年內地不少車企研發新款電動車時，都一窩蜂的走高檔路線，將價位定在數十萬元，但卻不考慮自己的技術能力和品牌形象是否相符；也沒有考慮這麼多品牌擠進數十萬元的價位，是否符合內地國情、市場會否飽和。於是，資金鏈斷裂等新聞時有所聞。

MINI EV之成功，正是沒有盲目跟風，反而善用該公司的長處，將性價比優勢發揮到極致（有如國產智能手機崛起初期）。其價位亦剛好定在去年內地城鎮居民家庭人均可支配收入中位數3.9萬元之下。

小巧緊湊易泊車 不追求高性能

五菱有句口號「人民需要什麼，五菱就製造什麼」。單看口號，就知道該公司擅長走大眾化路線。據悉，五菱的前身是柳州拖拉機廠，1980年代才開始涉足汽車業務，初期主要生產一些小貨車，在農村銷售。直至現時，它在農村地區仍然有品牌和分銷網優勢。

這次推出的MINIEV，主要對象就不是一二線城市的居民，反而是三四五線城市和農村的居民，包括年輕人。因為這些地區的居民每日出行的里程較短，將續航力減至120或170公里，也有很多人夠用。此外，這些地區的街道和泊車設施相對沒有那麼完善，MINIEV小巧緊湊，容易通行、泊車和轉彎（轉彎半徑僅4.2米），正是其優勢。

功能方面，它比較回歸基本，夠用就算，以控制成本。ABS煞車、坡道輔助、倒車雷達、胎壓監測、電動車窗、手機App汽車互聯等都具備。鋰離子電池亦符合IP68防塵防水標準。五菱也為這款廉價電動車的電動機、電控系統、電池提供8年12萬公里的質保。

但是，它全系列都沒有「先進駕駛輔助系統」（ADAS）、安全氣囊及快速充電功能。可以說，其保護性略遜一籌。沒有快速充電功能更是其最大缺點，所以不適合在大城市使用。MINIEV不太倚靠停車場的充電樁。它使用一般家庭接地線的220V三插電源就能夠充電。120公里版本需充電6.5小時，170公里版本更需9小時。但內地農村和四五線城市有很多家庭住在獨立小院，在家裏通宵充電不成問題。

綜合來說，五菱在MINIEV展示的不是什麼高科技，而是運用成熟技術、將車身最小化和最輕化但乘用空間最大化的設計能力，以及在保持正常汽車造工水準的同時，將其價位劈低至迫近內地部分地區那些不能領牌、處於灰色地帶的低速電動車。於是乎，其需求便爆發起來。

據報道，內地農村居民每百戶家用汽車保有量在2013年只是9.9輛，到2018年已大增至22.3輛。估計內地農村還有很大的潛在需求，去替換那些不能領牌的低速電動車。

有見MINIEV反應理想，五菱已計劃再推出續航力200公里的新版本，並可能出口到外國。筆者認為，這個版本應該要加上快充功能才適合。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕快速充電 接地氣 國民神車 電動車 宏光 五菱

上 / 下一篇新聞

涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管
涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管
話你知：市場監管局直屬國務院 主責反壟斷
話你知：市場監管局直屬國務院 主責反壟斷
稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來
稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來
虎牙併鬥魚恐生變 ADR挫
虎牙併鬥魚恐生變 ADR挫
銀保監確立規範互聯網保險銷售
銀保監確立規範互聯網保險銷售
李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶
李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶
金管局：現為投資氣候變化好時機
金管局：現為投資氣候變化好時機
冠華遭美制裁 3億貸款違約 附屬涉侵犯新疆維族人權 銀行融資被削
冠華遭美制裁 3億貸款違約 附屬涉侵犯新疆維族人權 銀行融資被削
疫情打擊全球製造業 紡織成衣業成重災區
疫情打擊全球製造業 紡織成衣業成重災區
稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約
稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約
受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善
受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善
長建與英國水務公司達成債轉股重組協議
長建與英國水務公司達成債轉股重組協議
邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請
邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請
唐英年胞弟「密友」李奕璇 內幕交易罪成
唐英年胞弟「密友」李奕璇 內幕交易罪成
聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措
聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措
山東如意10億債券違約
山東如意10億債券違約
Google全球當機1小時 原因不明
Google全球當機1小時 原因不明
Tesla美暫關閉兩款車型生產線
Tesla美暫關閉兩款車型生產線
陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病
陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病
張兆聰：福萊特小注博展新升浪
張兆聰：福萊特小注博展新升浪
劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打
劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打
岑智勇：東風集團現利好信號
岑智勇：東風集團現利好信號
金曹：恒指VCP形態待變
金曹：恒指VCP形態待變
技術取勝：美團267.2元不宜失
技術取勝：美團267.2元不宜失
劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉過檔接任
劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉過檔接任
匯豐推獎學金 鼓勵大學生大灣區發展
匯豐推獎學金 鼓勵大學生大灣區發展
恒大花25億 增持恒大汽車
恒大花25億 增持恒大汽車
周顯：匯控不派息 累富二代財困
周顯：匯控不派息 累富二代財困
湯文亮：不能強迫市民打疫苗
湯文亮：不能強迫市民打疫苗
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交
2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交
一手半月僅330宗 本木特色戶實呎3萬破頂
一手半月僅330宗 本木特色戶實呎3萬破頂
港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙
港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙
前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬
前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬
山水盈300呎開放式戶9700元租出
山水盈300呎開放式戶9700元租出