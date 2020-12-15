薛偉傑：內地電動「國民神車」 單月賣出逾3.3萬輛

售價僅2.88萬至3.88萬人幣

銷量連續3月壓Tesla Model 3

宏光MINI EV只長2.917米，闊1.493米、高1.621米，但可以坐4個人，乃一款兩門4座位電動車。它有3個版本，售價分別是2.88萬元、3.28萬元、3.88萬元人民幣，續航力分別為120、120、170公里。其中，最便宜那款只有暖風功能，沒有冷氣。

MINI EV在7月24日才正式推出，9月份的銷量已達到14,495輛，超過Tesla Model 3同月在內地的11,329輛銷量。10月份，它的銷量再升至20,631輛，又壓倒Model 3的12,143輛。到11月份，其銷量更高達33,094輛，再次壓倒Model 3的21,604輛。雖說Tesla在10月底將約7000部內地生產的Model 3運去歐洲銷售，但即使全部留在內地銷售，其銷量仍然會屈居MINI EV之後。

事實上，在今年前7個月，Model 3在內地一直所向披靡，與內地本土品牌的車型相比，其銷量高出以倍計。有些內地網民就曾慨嘆，面對Model 3，內地本土電動車品牌「連一款能打的都沒有」。MINI EV推出沒多久，就能夠後來居上，確實令市場和業界為之震撼。若以MINI EV上月的銷量乘12來推測其明年全年銷量，那麼其明年銷量將可能高達大約40萬輛！

綜合各方分析，MINI EV之所以銷情火爆，並非純靠運氣，而是因為精心計算、準確定位和「接地氣」。近年內地不少車企研發新款電動車時，都一窩蜂的走高檔路線，將價位定在數十萬元，但卻不考慮自己的技術能力和品牌形象是否相符；也沒有考慮這麼多品牌擠進數十萬元的價位，是否符合內地國情、市場會否飽和。於是，資金鏈斷裂等新聞時有所聞。

MINI EV之成功，正是沒有盲目跟風，反而善用該公司的長處，將性價比優勢發揮到極致（有如國產智能手機崛起初期）。其價位亦剛好定在去年內地城鎮居民家庭人均可支配收入中位數3.9萬元之下。

小巧緊湊易泊車 不追求高性能

五菱有句口號「人民需要什麼，五菱就製造什麼」。單看口號，就知道該公司擅長走大眾化路線。據悉，五菱的前身是柳州拖拉機廠，1980年代才開始涉足汽車業務，初期主要生產一些小貨車，在農村銷售。直至現時，它在農村地區仍然有品牌和分銷網優勢。

這次推出的MINIEV，主要對象就不是一二線城市的居民，反而是三四五線城市和農村的居民，包括年輕人。因為這些地區的居民每日出行的里程較短，將續航力減至120或170公里，也有很多人夠用。此外，這些地區的街道和泊車設施相對沒有那麼完善，MINIEV小巧緊湊，容易通行、泊車和轉彎（轉彎半徑僅4.2米），正是其優勢。

功能方面，它比較回歸基本，夠用就算，以控制成本。ABS煞車、坡道輔助、倒車雷達、胎壓監測、電動車窗、手機App汽車互聯等都具備。鋰離子電池亦符合IP68防塵防水標準。五菱也為這款廉價電動車的電動機、電控系統、電池提供8年12萬公里的質保。

但是，它全系列都沒有「先進駕駛輔助系統」（ADAS）、安全氣囊及快速充電功能。可以說，其保護性略遜一籌。沒有快速充電功能更是其最大缺點，所以不適合在大城市使用。MINIEV不太倚靠停車場的充電樁。它使用一般家庭接地線的220V三插電源就能夠充電。120公里版本需充電6.5小時，170公里版本更需9小時。但內地農村和四五線城市有很多家庭住在獨立小院，在家裏通宵充電不成問題。

綜合來說，五菱在MINIEV展示的不是什麼高科技，而是運用成熟技術、將車身最小化和最輕化但乘用空間最大化的設計能力，以及在保持正常汽車造工水準的同時，將其價位劈低至迫近內地部分地區那些不能領牌、處於灰色地帶的低速電動車。於是乎，其需求便爆發起來。

據報道，內地農村居民每百戶家用汽車保有量在2013年只是9.9輛，到2018年已大增至22.3輛。估計內地農村還有很大的潛在需求，去替換那些不能領牌的低速電動車。

有見MINIEV反應理想，五菱已計劃再推出續航力200公里的新版本，並可能出口到外國。筆者認為，這個版本應該要加上快充功能才適合。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]