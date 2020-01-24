經濟
金曹 期權制勝

投資策略

金曹：恒指VCP形態待變

【明報專訊】在技術分析的形態學中，有一種Volatility Contraction Pattern（VCP），可譯作收縮形態，或上升三角形、對稱三角形。VCP通常表示在上下市重要支持位都有強手把關，不希望價值太快出現突破，這是一個籌碼在高位換手或等待低位承接的過程，當形態出現後，到三角形的尖端位置，接下來出現突破或波動擴張的機會較大。筆者在11月3日美國總統大選前，指出24,200至24,800點區間已經有較長時間出現VCP形態，11月期權策略做長馬鞍（long straddle）策略，例如預期結算低於24,600點，可考慮同時Long Call及Long Put 24,400點或24,600點，只要結算之後出現超過1000點向上或向下的波幅，那長馬鞍就可以拆倉鎖定利潤。升得急的話，Long Call贏的多於Long Put輸的，只要在預定阻力位，例如25,800點或26,000點沽出一張期指，就可以完美鎖定Long Call的利潤。如對趨勢有把握，當出現突破24,800點向上，可以增加好倉，例如Short Put 24,200點，好淡增持的底部，收取期權金用作Long Call。

由於11月升勢過急，由10月期指12月初沽出一想要長線做好的交易者，可以在VCP形態後突破時買入，製造較佳的交易機會。12月又再出現26,200至26,800點的VCP形態，估計再次接近26,200點時，也可以使用長馬鞍策略。由於國際組織如IMF及OECD都認為中國因控制疫情成續較好，加上2020年基數低，估計今年是所有大經濟體系唯一有正增長國家，2021年經濟增長可高達8%，如疫苗有效控制疫情，全球經濟增長可望達到4.2%。如中國經濟增長強勁，港股應可受惠，1月突破26,800點阻力機會較大。當然，也不排除有特別利淡的消息，如大型公司債券違約或美國再有重招制裁中國金融公司，而下跌。VCP形態只表示後市波幅擴大，但是升是跌其實難料，特別是特朗普1月20日卸任前的敏感時間，最壞情况可以係美國向伊朗宣戰。

中海油6.1元有長線買入價值

另外很多股友關心中海油（0833）的股價，因為美國國防部公布將35五家中國企業列入黑名單，認定有關企業受中國解放軍控制，其中包括中海油。其股價會否因禁止美國公司及個人投資，甚至被剔出重要指數而跌到「深不見底」。筆者認為油價始終有國際定價，中海油一向與油價的相關度較高。如果以引伸波幅40推算，即最近宣布中海油放進制裁名單之後，引伸波幅最高見42.6、平均約40。再考慮中海油的每股資產值10.2元為重要阻力位。回調40%即見6.1元已有長線買入價值。石油始終是有價值的資源，無理由給外資質低到深度資產折讓。假如低於6元不如宣布私有化還擊，其實都不需要真做，只是放放風話私有化，估計淡友都要慌忙補倉找到有效支撐位。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管
涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管
話你知：市場監管局直屬國務院 主責反壟斷
話你知：市場監管局直屬國務院 主責反壟斷
稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來
稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來
虎牙併鬥魚恐生變 ADR挫
虎牙併鬥魚恐生變 ADR挫
銀保監確立規範互聯網保險銷售
銀保監確立規範互聯網保險銷售
李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶
李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶
金管局：現為投資氣候變化好時機
金管局：現為投資氣候變化好時機
冠華遭美制裁 3億貸款違約 附屬涉侵犯新疆維族人權 銀行融資被削
冠華遭美制裁 3億貸款違約 附屬涉侵犯新疆維族人權 銀行融資被削
疫情打擊全球製造業 紡織成衣業成重災區
疫情打擊全球製造業 紡織成衣業成重災區
稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約
稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約
受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善
受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善
長建與英國水務公司達成債轉股重組協議
長建與英國水務公司達成債轉股重組協議
邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請
邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請
唐英年胞弟「密友」李奕璇 內幕交易罪成
唐英年胞弟「密友」李奕璇 內幕交易罪成
聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措
聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措
山東如意10億債券違約
山東如意10億債券違約
Google全球當機1小時 原因不明
Google全球當機1小時 原因不明
Tesla美暫關閉兩款車型生產線
Tesla美暫關閉兩款車型生產線
陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病
陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病
張兆聰：福萊特小注博展新升浪
張兆聰：福萊特小注博展新升浪
劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打
劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打
岑智勇：東風集團現利好信號
岑智勇：東風集團現利好信號
薛偉傑：內地電動「國民神車」 單月賣出逾3.3萬輛
薛偉傑：內地電動「國民神車」 單月賣出逾3.3萬輛
技術取勝：美團267.2元不宜失
技術取勝：美團267.2元不宜失
劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉過檔接任
劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉過檔接任
匯豐推獎學金 鼓勵大學生大灣區發展
匯豐推獎學金 鼓勵大學生大灣區發展
恒大花25億 增持恒大汽車
恒大花25億 增持恒大汽車
周顯：匯控不派息 累富二代財困
周顯：匯控不派息 累富二代財困
湯文亮：不能強迫市民打疫苗
湯文亮：不能強迫市民打疫苗
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交
2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交
一手半月僅330宗 本木特色戶實呎3萬破頂
一手半月僅330宗 本木特色戶實呎3萬破頂
港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙
港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙
前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬
前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬
山水盈300呎開放式戶9700元租出
山水盈300呎開放式戶9700元租出