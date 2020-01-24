金曹：恒指VCP形態待變

由於11月升勢過急，由10月期指12月初沽出一想要長線做好的交易者，可以在VCP形態後突破時買入，製造較佳的交易機會。12月又再出現26,200至26,800點的VCP形態，估計再次接近26,200點時，也可以使用長馬鞍策略。由於國際組織如IMF及OECD都認為中國因控制疫情成續較好，加上2020年基數低，估計今年是所有大經濟體系唯一有正增長國家，2021年經濟增長可高達8%，如疫苗有效控制疫情，全球經濟增長可望達到4.2%。如中國經濟增長強勁，港股應可受惠，1月突破26,800點阻力機會較大。當然，也不排除有特別利淡的消息，如大型公司債券違約或美國再有重招制裁中國金融公司，而下跌。VCP形態只表示後市波幅擴大，但是升是跌其實難料，特別是特朗普1月20日卸任前的敏感時間，最壞情况可以係美國向伊朗宣戰。

中海油6.1元有長線買入價值

另外很多股友關心中海油（0833）的股價，因為美國國防部公布將35五家中國企業列入黑名單，認定有關企業受中國解放軍控制，其中包括中海油。其股價會否因禁止美國公司及個人投資，甚至被剔出重要指數而跌到「深不見底」。筆者認為油價始終有國際定價，中海油一向與油價的相關度較高。如果以引伸波幅40推算，即最近宣布中海油放進制裁名單之後，引伸波幅最高見42.6、平均約40。再考慮中海油的每股資產值10.2元為重要阻力位。回調40%即見6.1元已有長線買入價值。石油始終是有價值的資源，無理由給外資質低到深度資產折讓。假如低於6元不如宣布私有化還擊，其實都不需要真做，只是放放風話私有化，估計淡友都要慌忙補倉找到有效支撐位。

[金曹 期權制勝]