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岑智勇：東風集團現利好信號

【明報專訊】周一恒指輕微高開後，初段急回至26,496.39點後升彈，之後指數在10 SMA及20 SMA（約26,540點）水平牛皮。午市開盤後突然急跌，主要由科網股拉動。中國市場監管總局發出公告，指阿里巴巴（9988）收購銀泰商業、閱文（0772）收購新麗傳媒，以及豐巢網絡技術收購中郵智遞科技股權，未依法申報違法實施經營者集中案進行了調查，據《反壟斷法》第48條、49條作出處罰決定，遭各罰50萬元人民幣。事件令阿里巴巴及騰訊（0700）等科網股回軟，拖低指數。

恒指最低跌至 26,318.11點，仍守在12月7日低位26,256.4點上。恒指15時後反彈，全日波幅226.01點。恒指收報26,389.52點，跌 116.35點或0.44%，成交額1433.07億元。國指收報10,443.12點，跌9.38點或0.09%。至於未有科網成分股的紅籌指數，升0.98%，跑贏恒指及國指。

恒指陰燭收市 整體市况偏弱

恒指以陰燭收市，受壓於10 SMA及20 SMA。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份 780隻，下跌 902隻，整體市况偏弱。

中集集團（2039）開市前有10宗大手成交，每股作價11.65元，共涉及7.19億股，共涉資83.77億元。股份收報13.2元，成交金額84.17億元，是全日第四大成交股份。據媒體報道，青島啤酒（0168）遭數名股東配股減持3100萬股H股，每股作價75.34至75.67元，配售價較上周五收市價折讓3.79至4.21%，涉套約23.36至23.46億元，相關股份佔H股4.7%，或總股本2.3%。青島啤酒收報76元，跌3.37%，成交金額33.78億元，是全日第六大成交股份。

東風11月銷量逾30萬輛 增5.3%

東風集團（0489）的主要業務為從事商用車、乘用車的製造及銷售業務。另亦從事發動機、汽車零部件，並提供金融服務。

集團申請在深圳交易所創業板發行人民幣A股的申請，已在深圳證券交易所創業板上市委員會2020年第55次審議會議中獲創業板上市委員會審核通過。另方面，集團早前公布2020年11月的銷量30.35萬輛，增長5.36%。在2020年首11個月，累計銷量為252.58萬輛，累計同比下降4.57%。集團近日股價向好，並在金融科技系統出現利好信號。股份上日收報8.25元，市盈率4.945倍，周息率4.635厘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]

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