陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病

標普500是全球最多投資者追蹤的指數。根據晨星（Morningstar）資料，截至今年11月底，美國標普500指數基金和ETF規模約1.25萬億美元；估計機構投資者追蹤標普500的規模，應是零售基金的2倍以上。業界估計標普500指數投資規模在4至5萬億美元。以上周五收市計，香港股市總市值是6萬億美元，比較之下便知標普500的分量。特斯拉成為標普500成分股，將引來800至900億美元指數投資的買盤，這還沒有計算主動投資的吸納規模。

衡量指數投資成績的參數是追蹤誤差（tracking error），而不是跑贏指數多少（outperformance）。指數投資經理會集中在指數更換成分股的前一天收市前做交易，沽出被踢走股份、買入新貴，目的是平均賣出及買入價貼近相關股份收市價。指數投資組合除了跟足指數成分股比重，也可以用指數期貨、期權、互換來複製指數，及以多因模型的量化投資模擬指數表現。大型指數基金和機構投資者都是「二仔底死跟」策略，因這是最簡單有效。規模較小的指數基金會應用衍生產品，但一方面要找到交易對手，另方面牽涉交易費用，加上流動性問題，操作不方便，追蹤誤差會較大。多因模型也是難以管理追蹤誤差。

成分股調整時 製造短期套利機會

一般的指數新貴在指數佔比排在榜末，引起的買盤規模有限，對市場和相關股份衝擊有限。但特斯拉市值大，衝擊「不同凡響」。標準普爾在11月16日宣告，將在12月21日把特斯拉加入標普500。在不夠一個月時間，特斯拉股價從408.09美元升到上周五的609.99美元（期內最高654.32美元），成交明顯增加，往往成為當天成交金額最多的股份。這段時間，指數投資還沒有進場吸納，相信是以標普500為標的而一直低配特斯拉的主動投資在不斷加倉，另一股購買力是投資銀行為衍生產品作對冲安排；而持有特斯拉的精明投資者會惜貨如金。供需此消彼長，特斯拉股價上漲，是預期之內。指數投資是因為市場有效論面世，卻因為調整成分股時出現交易失效，人為製造短期套利機會，很是諷刺。

納入前後 Tesla股價勢波動

特斯拉和它的大股東兼首席執行官馬斯克（Elon Musk）都是「惹火尤物」。市場對特斯拉估值分歧很大。摩根大通認為它只值90美元，高盛覺得值780美元。不管如何，在12月18日收市前，特斯拉股價和成交量會明顯上升。而在21日，當特斯拉已經成為指數成分股，買盤大跌，股價很大可能調整。持有特斯拉的投資者，需要額外小心這段時間的股價波動。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]