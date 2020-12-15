Tesla美暫關閉兩款車型生產線

特斯拉今年全年的生產目標為50萬輛。若要達成目標，須在今年最後一季，交付超過18.1萬輛電動車。特斯拉行政總裁馬斯克向全公司發出的另一封電郵表示，「本季幸運地遇到需求高於產量」的問題，要求員工在季末盡可能提高產量。

受影響員工須放無薪假

今年第三季，特斯拉生產了14.5萬輛電動車，交付了13.9萬輛。其中Model S和X生產了接近1.7萬輛，交付了1.52萬輛。Model S和X的交付量，僅相當於全季整體交付量的11％。電動車新聞網站Electrek估計，特斯拉關閉Model S與X的生產線，可能是要更新兩款電動車的設計。Model S自2012年上市後，雖經歷一些微調，但設計方面自2016年大致不變。科技網站Teslarati稱，外界揣測關閉生產線，可能要為兩個舊車款引進一些必要的硬件升級。特斯拉近期在中、美兩國召回存在安全隱患的Model X電動車。 此外，極致性能版Model S Plaid車型預計將在明年下半年開始交付。

（綜合報道）

[國際金融]