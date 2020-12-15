Google全球當機1小時 原因不明

有用家無法關家中電燈

連接Google的智能產品也有影響，例如Google Home，有用家表示無法關掉家中的電燈。Google服務故障亦令部分應用程式如Pokemon Go手遊用家無法登入。Downdetector稱，全球多地包括美國、英國和印度等地超過1.2萬YouTube用戶受影響，歐洲的用戶也無法使用Google服務。Google表示，得知Gmail出現問題影響大部分用戶，稱暫未知道故障原因。

Google系統出現如此廣泛死機屬罕見，不過今年8月Google亦曾發生嚴重故障，其網上服務及YouTube一度無法運作。此外，近年不少企業透過特殊目的收購公司（SPAC）上市。高盛的策略師團隊表示，今年以來企業透過SPAC籌集的資金已超過700億美元（約5460億美元），較去年高出4倍。SPAC基本上是沒有營運項目和產品的空殼公司，目的是收購其他有潛力而未上市的公司。高盛認為，SPAC交易活躍，主要由於投資者追求回報，而SPAC的收購目標，亦由價值股轉移至增長股及科技初創。高盛表示，目前約有205家SPAC正尋找併購目標。彭博引述知情人士稱，摩通的Highbridge Capital正尋求以10億美元或更多的資金來押注SPAC，維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）及著名對冲基金經理阿克曼（Bill Ackman）等也被SPAC吸引。不過收購後的企業一旦回報欠佳，將影響SPAC的投資趨勢。

（綜合報道）

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