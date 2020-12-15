聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措

不過多數分析師預計，聯儲局在此次會議將會是「說得多、做得少」。接受路透社調查的43名分析師，僅22%預計聯儲局會宣布更多刺激舉措。

道指早段升逾200點 再創新高

《金融時報》表示，若聯儲局修訂前瞻指引，將意味聯儲局難以提前收水，從而鞏固了未來數年的寬鬆貨幣政策。消息稱，美國兩黨快將公布價值9080億美元的救助計劃文本，並將其分拆為兩部分，期望加快國會的審批程序。路透稱，最新建議包括一項價值7480億美元的提案，為小型企業、失業者和新冠疫苗分發提供資金。另一提案包含兩黨分歧頗大的內容，例如企業的責任保護，以及1600億美元的州和地方政府援助。隨着疫苗接種展開及國會僵局有望解決，市場對前景感到樂觀，美股3大指數早段向上，道指升逾200點，再創新高。

不過本周五是美股「四重結算日」，指數期貨及期權、個股期貨及期權同時到期，加上電動車大廠特斯拉（Tesla）將在周五收市後加入標普500指數，料市況可能趨於波動。特斯拉股價昨早段升2%。英國與歐盟同意延長貿易協議談判，歐洲股市普遍向上。

若美國國會未能就新一輪的刺激措施盡快妥協，部分經濟師認為聯儲局可能要加快採取行動。歐洲央行上周已擴大買債規模，並延長買債期限。研究機構MacroPolicy Perspectives稱，更多證據顯示疫情已影響到招聘活動，若財政刺激措施懸而未決，聯儲局不應袖手旁觀。若聯儲局決定採取更積極的舉措，最有可能的選項，就是將其購買債券的期限，轉移到年期較長的債券。不過普遍分析認為，聯儲局不大可能擴大買債規模。

聯儲局對增加買債額度態度審慎。聯儲局官員上月稱，目前的資產購買計劃有效。當局目前每月的買債額度，包括800億美元的美國國債及400億美元的按揭抵押證券（MBS）。

大摩料2023年前不加息

部分市場人士認為，鑑於金融狀况已放寬至疫情爆發前的水平，且美股屢創新高，聯儲局有條件避免採取大刀闊斧的行動。由於利率已經很低，聯儲局不太可能做更多的事情，除非有證據表明，利率正在上升，並可能使經濟放緩。

瑞銀全球財富管理認為，聯儲局會把籌碼留待下次再用。摩根士丹利的分析師亦認為，聯儲局毋須對其資產購買計劃進行實質的調整，僅調整貨幣政策的措辭已能產生影響。若修改了「未來數月」以「目前速度」買債的指引，將可給予聯儲局更大的靈活度。摩根士丹利預期，聯儲局最早在2022年上半年開始收水，預計在2023年前不會加息。

（綜合報道）

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