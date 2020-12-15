經濟

邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請

【明報專訊】兩年前遠東系邱氏家族與證監會陷入官司，證監會一度申請取消資格令，擬「DQ」三名涉事人士擔任董事資格，包括遠東發展（0035）創辦人邱德根之子、現任遠東酒店（0037）行政總裁兼董事總經理邱達偉。遠東酒店實業昨日收市後公布，經證監會及邱達偉雙方同意，高等法院原訟法庭於上周四（10日）頒令，准許證監會終止於2018年針對邱達偉提出的訴訟。遠東酒店昨日升2.3%，報0.13元。

明報記者 馬迪帆

根據證券及期貨條例，法院可對上市公司董事發出取消資格令，禁止該人在指定期間擔任任何公司的董事、清盤人、接管人或管理人或參與公司的管理，最多達15年。惟據遠東酒店指出，證監會根據呈請書對邱達偉提出的法律訴訟業已終止，且證監會不會再對邱提出撤銷資格令的申請。換言之，邱達偉現時董事資格無虞。證監會昨日回覆本報查詢，指對事件不予置評。

證監：對事件不予置評

證監會2018年提訴訟，指控邱達偉、邱達根及呂鴻光三人涉及作出虧空、不當行為或其他失當行為的方式經營或處理遠東控股（0036）的業務或事務。若罪成，法庭可作出取消資格令，取消該人擔任任何公司董事資格或令該名人士不得直接或間接參與任何公司管理，最長為期15年。

3人遭指控虧空行為失當等

今次遠東酒店公布邱達偉獲證監會終止訴訟，主要由於他仍擔任公司董事及管理層，至於當日一同被控的邱達根、呂鴻光，是否一同不獲追究則暫未清楚。翻查資料，邱達根早於2011年卸任遠東控股前董事總經理兼行政總裁職位，隨後創立私募慧科資本，專心投資初創，並於數碼港擔任董事，同時亦是醫管局成員。

針對三人的指控源於一項就遠東控股內部轉帳的調查（見附表），證監指出，遠東控股曾於2007年將6100萬元，由公司銀行戶口轉至時任遠東控股主席邱德根的個人銀行帳戶，據稱是用作代表公司認購首次公開招股（IPO）的股份，當時由呂鴻光批准轉帳。證監會認為，當時任遠東控股前董事總經理兼行政總裁的邱達根，未有就此筆轉帳取得董事會批准，亦未能確保轉帳用途，且未有就認購IPO事宜訂立協議和備存文件紀錄。邱達根亦涉及促使公司將款項披露為「應收董事款項」，惟其並非用於向董事提供貸款。證監會續指控，三人於2008年又就早前的董事會會議補製紀錄，稱董事會當時曾委任高級投資經理，處理投資。證監會認為，委任事項不實，僅是用來支撐轉帳理由。

相關字詞﹕遠東酒店 取消資格令 證監會 邱達根 邱達偉

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