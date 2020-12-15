長建與英國水務公司達成債轉股重組協議

長建解釋，長和系此前透過向NWGL發行債券形式提供計息貸款，今次NWGL重組主要透過向長建、長和及李嘉誠發行新股，抵消債券及利息，以簡化資本架構。其中長建因應英國政府要求，保持股權架構簡單，故額外認購約47.7億元新股。根據公告，重組完成後，長建、長和（0001）及李嘉誠基金會會維持各自持有NWGL 40%、40%及20%。

認購NWGL額外發行47.7億元新股

長和系於2011年收購NWGL，惟近年曾被英國媒體批評指使公司透過不斷派發巨額股息，甚至有工黨議員指長和系在英國擁有不少基建項目，在獲得大量收入的同時，袋走超過10億英鎊股息，建議將該批水務基建項目重新收歸國有。

據長建公告，截至今年3月底止財政年度，NWGL經審核綜合除稅前溢利及經審核綜合除稅後溢利分別為1.19億英鎊（約12.26億港元）及4380萬英鎊（約4.52億港元），前者按年增長46.9%，後者則倒退約兩成。於今年3月底止，該公司經審核綜合淨負債約5.18億英鎊（約53.44億港元）。