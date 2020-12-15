受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善

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澳門近月博彩收入跌幅收窄，永利指出，隨着內地政府於9月全面恢復簽發個人遊，以及早前放寬的入境限制，今年10月和11月的澳門博彩毛收益，較第三季的6.12億美元增加187%，10月的中國訪客人次按月增加30.8%至53.9萬人。

受惠貴客重臨，永利根據初步財務資料預計，第四季截至11月底的兩個月，經調整後的物業EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）將介乎1300萬美元至1500萬美元之間，對比去年同期為2.45億美元；經營收益總額將介乎2.58億美元至2.62億美元，而去年同期為7.75億美元。

期內Wynn Resorts澳門業務的每日經營成本（不包括博彩稅）為230萬美元，較去年第四季的300萬美元減少。截至11月底止兩個月，永利皇宮及永利澳門的入住率分別為54.3%及60.6%，而2019年同期分別為96.9%及99.3%。

根據公告，截至11月底，永利不受限制現金及現金等價物21億美元，於今年11月償還永利澳門循環信貸融通2510萬美元，故截至11月底的可供動用借款額約為2510萬美元。