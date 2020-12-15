經濟

稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約

【明報專訊】再有國企財務遇困，據內媒報道，自去年已有多次債券違約紀錄，屢傳財困的中信國安集團（深：000839）公告稱，由於公司資金鏈緊張，「15中信國安MTN004」本息兌付存在不確定性。

票息為4.23厘 今日到期兌付

近期，內地的企業債券頻頻傳出爆煲消息，包括清華旗下紫光集團、北大方正集團、汽車製造商華晨、盛京能源、永城煤電等，打擊投資者信心。中信國安今次違約的是一筆5年期企業債債券，規模20億元（人民幣，下同），於2015年12月發行上市，並於今日（2020年12月15日）到期兌付，票息為4.23厘，應償付本息合計20.84億元。

集團亦在昨日發公告稱，在華夏銀行北京分行辦理的3.99億元流動資金貸款即將到期，董事會已同意申請展期至2022年1月19日。集團以其持有的安徽廣電信息網絡股份14.84%權益，以及河南有線電視網絡24.5%權益作為質押擔保。

華夏銀行貸款 申展期至明年1月19日

翻查資料，中信國安原來大股東為央企中信集團，在2013年至2014年進行「混改」後，引入五家民營企業，但中信仍為控股股東。集團在今年第三季的營業收入按年跌45.2%至4.56億元，年初至第三季則按年跌20.7%至19.36億元，純利則為2753萬元，前三季虧損為1.39億元。

相關字詞﹕違約 華晨 中信國安 北大方正集團 紫光

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