冠華遭美制裁 3億貸款違約 附屬涉侵犯新疆維族人權 銀行融資被削

明報記者 陳子凌

受貸款違約消息影響，冠華昨日收報0.049元，跌10.91%。公司公告指出，其於2017年12月12日訂立融資協議，借入22.26億元及4800萬美元（約3.74億港元）的貸款融資，連同高達5億元的彈性增貸。根據協議，有關融資約10%的最新一期還款昨日到期，預設還款額約2.9億元，惟將不能如期還款。

3不利因素夾擊 致現金流惡化

冠華國際解釋，中美貿易戰及新冠病毒肺炎疫情爆發，導致全球經濟面對不確定及影響公司營運。由於全球企業業務暫停及店舖關閉，冠華遭遇訂單陸續取消及貨物延遲付運。

此外，冠華旗下南京新一棉紡織印染，因被指涉嫌參與侵犯新疆維族人權，在7月被美國商務部制裁，導致銀行收緊信貸，且對於向公司新批或再融資貸款更審慎嚴謹；甚至有銀行收回、減少及撤銷融資，導致公司現金流量惡化。

正與銀行商討暫緩還款及再融資

冠華稱，該筆貸款此前三期還款已如期償還，正與銀行商討暫緩還款及再融資安排，並採取積極措施增加現金流，包括與內地銀行聯繫，嘗試就該筆貸款的還款獲得銀行融資，又表示目前業務營運正常。

早在今年5月，冠華已經因為疫情原因而宣布折讓三成配股，套現2.18億元以償還銀行貸款，當時冠華亦提到，大部分客戶要求延遲償還應收款項至少60天。事實上，冠華早前公布截至9月底的中期年報已顯示其財務受疫情及制裁影響，佔總收入97%的針織布料及色紗產銷收入期內跌16.4%至20.32億元；分部純利更跌46%至只有7500萬元，令公司整體純利只有6385萬元，按年減少68.8%。

今年5月折讓三成配股

同時，期內新借銀行貸款僅7800萬元，較去年同期的2.5億元貸款大幅減少；銀行結餘及現金亦按年減少近58%至5.46億元，反映銀行對公司惜貸。此外，冠華的應收賬按年增7.6%至19.01億元；存貨亦增5.8%至34.5億元，顯示疫情轉差，客戶延遲找數。