經濟

冠華遭美制裁 3億貸款違約 附屬涉侵犯新疆維族人權 銀行融資被削

【明報專訊】本港老牌紡織企業冠華國際（0539）出現貸款違約。公司昨日表示，其一筆貸款原定需於昨日償還2.9億元，但公司不能如期還款。冠華解釋是因為中美貿易摩擦、新冠病毒肺炎疫情，以及旗下南京紡織企業涉新疆問題被制裁，導致現金流惡化所致，公司正與銀行商討暫緩還款及再融資安排，強調業務營運正常。

明報記者 陳子凌

受貸款違約消息影響，冠華昨日收報0.049元，跌10.91%。公司公告指出，其於2017年12月12日訂立融資協議，借入22.26億元及4800萬美元（約3.74億港元）的貸款融資，連同高達5億元的彈性增貸。根據協議，有關融資約10%的最新一期還款昨日到期，預設還款額約2.9億元，惟將不能如期還款。

3不利因素夾擊 致現金流惡化

冠華國際解釋，中美貿易戰及新冠病毒肺炎疫情爆發，導致全球經濟面對不確定及影響公司營運。由於全球企業業務暫停及店舖關閉，冠華遭遇訂單陸續取消及貨物延遲付運。

此外，冠華旗下南京新一棉紡織印染，因被指涉嫌參與侵犯新疆維族人權，在7月被美國商務部制裁，導致銀行收緊信貸，且對於向公司新批或再融資貸款更審慎嚴謹；甚至有銀行收回、減少及撤銷融資，導致公司現金流量惡化。

正與銀行商討暫緩還款及再融資

冠華稱，該筆貸款此前三期還款已如期償還，正與銀行商討暫緩還款及再融資安排，並採取積極措施增加現金流，包括與內地銀行聯繫，嘗試就該筆貸款的還款獲得銀行融資，又表示目前業務營運正常。

早在今年5月，冠華已經因為疫情原因而宣布折讓三成配股，套現2.18億元以償還銀行貸款，當時冠華亦提到，大部分客戶要求延遲償還應收款項至少60天。事實上，冠華早前公布截至9月底的中期年報已顯示其財務受疫情及制裁影響，佔總收入97%的針織布料及色紗產銷收入期內跌16.4%至20.32億元；分部純利更跌46%至只有7500萬元，令公司整體純利只有6385萬元，按年減少68.8%。

今年5月折讓三成配股

同時，期內新借銀行貸款僅7800萬元，較去年同期的2.5億元貸款大幅減少；銀行結餘及現金亦按年減少近58%至5.46億元，反映銀行對公司惜貸。此外，冠華的應收賬按年增7.6%至19.01億元；存貨亦增5.8%至34.5億元，顯示疫情轉差，客戶延遲找數。

相關字詞﹕制裁 貸款違約 新冠肺炎疫情 新疆問題 冠華

上 / 下一篇新聞

涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管
涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管
話你知：市場監管局直屬國務院 主責反壟斷
話你知：市場監管局直屬國務院 主責反壟斷
稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來
稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來
虎牙併鬥魚恐生變 ADR挫
虎牙併鬥魚恐生變 ADR挫
銀保監確立規範互聯網保險銷售
銀保監確立規範互聯網保險銷售
李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶
李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶
金管局：現為投資氣候變化好時機
金管局：現為投資氣候變化好時機
疫情打擊全球製造業 紡織成衣業成重災區
疫情打擊全球製造業 紡織成衣業成重災區
稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約
稱資金鏈緊張 中信國安20億債瀕違約
受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善
受惠旅客重臨 永利澳門過去2月博彩毛收益改善
長建與英國水務公司達成債轉股重組協議
長建與英國水務公司達成債轉股重組協議
邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請
邱達偉取消資格訴訟解除 遠東酒店：證監會不會再提申請
唐英年胞弟「密友」李奕璇 內幕交易罪成
唐英年胞弟「密友」李奕璇 內幕交易罪成
聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措
聯儲局本周議息 料延長買債 分析師：料說多做少 無新刺激舉措
山東如意10億債券違約
山東如意10億債券違約
Google全球當機1小時 原因不明
Google全球當機1小時 原因不明
Tesla美暫關閉兩款車型生產線
Tesla美暫關閉兩款車型生產線
陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病
陳茂峰：從Tesla納標指 看指數投資弊病
張兆聰：福萊特小注博展新升浪
張兆聰：福萊特小注博展新升浪
劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打
劉宇亮：恒指以時間整固 宜低吸短打
岑智勇：東風集團現利好信號
岑智勇：東風集團現利好信號
金曹：恒指VCP形態待變
金曹：恒指VCP形態待變
薛偉傑：內地電動「國民神車」 單月賣出逾3.3萬輛
薛偉傑：內地電動「國民神車」 單月賣出逾3.3萬輛
技術取勝：美團267.2元不宜失
技術取勝：美團267.2元不宜失
劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉過檔接任
劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉過檔接任
匯豐推獎學金 鼓勵大學生大灣區發展
匯豐推獎學金 鼓勵大學生大灣區發展
恒大花25億 增持恒大汽車
恒大花25億 增持恒大汽車
周顯：匯控不派息 累富二代財困
周顯：匯控不派息 累富二代財困
湯文亮：不能強迫市民打疫苗
湯文亮：不能強迫市民打疫苗
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交
2人限聚令下 十大屋苑半月仍破百宗成交
一手半月僅330宗 本木特色戶實呎3萬破頂
一手半月僅330宗 本木特色戶實呎3萬破頂
港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙
港鐵黃竹坑站5期招意向涉逾千伙
前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬
前《老夫子》舖3000萬易手 1個月炒貴800萬
山水盈300呎開放式戶9700元租出
山水盈300呎開放式戶9700元租出