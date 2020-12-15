金管局：現為投資氣候變化好時機

【明報專訊】金管局與世界銀行屬下的國際金融公司（IFC）舉辦氣候變化商業網上座談會，金管局總裁余偉文表示，現時是投資解決氣候變化的好時機，雖然全球仍受新冠病毒肺炎疫情影響，不過氣候變化對健康及經濟的影響未有減少，而商業銀行可在應對候變化發揮作用，特別是政府已有不少支出。
亞太投資需求
10年達16萬億美元
金管局早前與IFC簽署合作協議，成立「綠色商業銀行聯盟」，余偉文表示，聯盟將為金融機構、行業協會、研究機構、金融科技機構提供合作平台，協助綠色金融成為商業銀行的核心業務。
IFC亞太區副總裁Alfonso Garcia Mora表示，今後10年亞太區在氣候相關的投資需求將達16萬億美元，現時每年有1萬億美元是投資在氣候變化相關行業，在智能城市、智能農業、可再生能源等有龐大的商機。他表示，自2000年以來亞太區佔全球自然災害的70%，為經濟、就業帶來重大損失，另外亞太區亦佔全球二氧化碳排放的三分之一，因此亞太區是最需要氣候變化關注的地區。他指出，IFC是在新興市場投資氣候變化最多的機構，在2020財政年度投資了33億美元，另外帶動35億美元投資，未來4年該行計劃在氣候變化的投資比例，會由30%提升至35%。
中銀推綠色定期存款
此外，中銀香港（2388）公布，向企業客戶推出綠色定期存款，資金會用於支持綠色建築、可再生能源、污染防治產業的項目。客戶可定存3種貨幣，包括港元、人民幣和美元，起存金額分別為100萬港元或人民幣，以及10萬美元，存款期為3個月。