金管局：現為投資氣候變化好時機

亞太投資需求

10年達16萬億美元

金管局早前與IFC簽署合作協議，成立「綠色商業銀行聯盟」，余偉文表示，聯盟將為金融機構、行業協會、研究機構、金融科技機構提供合作平台，協助綠色金融成為商業銀行的核心業務。

IFC亞太區副總裁Alfonso Garcia Mora表示，今後10年亞太區在氣候相關的投資需求將達16萬億美元，現時每年有1萬億美元是投資在氣候變化相關行業，在智能城市、智能農業、可再生能源等有龐大的商機。他表示，自2000年以來亞太區佔全球自然災害的70%，為經濟、就業帶來重大損失，另外亞太區亦佔全球二氧化碳排放的三分之一，因此亞太區是最需要氣候變化關注的地區。他指出，IFC是在新興市場投資氣候變化最多的機構，在2020財政年度投資了33億美元，另外帶動35億美元投資，未來4年該行計劃在氣候變化的投資比例，會由30%提升至35%。

中銀推綠色定期存款

此外，中銀香港（2388）公布，向企業客戶推出綠色定期存款，資金會用於支持綠色建築、可再生能源、污染防治產業的項目。客戶可定存3種貨幣，包括港元、人民幣和美元，起存金額分別為100萬港元或人民幣，以及10萬美元，存款期為3個月。