李小加：不想再打工 特首不能想 任期最後兩周 具體去向守口如瓶

僅透露將繼續從事金融

至於多次被問及會否從政，李小加笑指，「選特首的想法是不能亂想的」，坦言是否做官的問題不好回答，指沒有人招攬自己去做官，「若說不想做，就顯得自作多情；若說想做，相信也輪不到自己主動表達興趣」。

李小加今年5月宣布離任，其後他進一步宣布提早離任，明年起轉任顧問，外界對其「快馬加鞭」揣測紛紛。他昨日則就提前離任給出3個原因，一是疫情下港交所尋找下任CEO難度大，提前公布以作準備，二是今年集團無大工程進行，「換將」成本最低，最後則是認為今年是豐收年，「大家心情比較好」。

冀繼任人擴互聯互通

李小加於2009年底加入港交所，自2010年初起任行政總裁，任內搭建互聯互通、完成上市改革，但也經歷過倫交所收購失敗、螞蟻上市腰斬的「滑鐵盧」。他表示，任內談不上遺憾，因為多數要做的事情都很具野心，多數目標都已完成。而回憶過去難關，李小加表示，最難忘的挑戰則是在2013年，阿里巴巴（9988）欲來港上市談判破裂後，於網誌寫下「發夢文」。他形容，「要在夢裏想事，是多麼絕望」。

李小加任內，亦不避諱談及自己對本港時政看法。他昨日再強調，「香港是我家」，指從未懷疑過香港的前景，亦籲在評論香港時，要看「半杯水中滿的一半」。他又表示，香港雖經歷困局，但「問是誰的錯沒有意義，要自己走出困局」。至於未來對港交所的期許，他則笑指不評論後人的事，但若能做到擴大互聯互通、完成新股通、引來世界企業來港上市等，將十分高興。