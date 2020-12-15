銀保監確立規範互聯網保險銷售

非險企禁格價代收保費

對於沒有牌照的非保險機構，《辦法》規定不得展開互聯網保險業務，禁止項目包括提供保險產品諮詢服務，比較保險產品、保費試算、報價比價，為投保人設計投保方案，代辦投保手續，以及代收保費等。

銀保監規定，互聯網企業代理保險業務，除了需要滿足對保險機構的一般要求外，同時要求業務獨立營運，與主營業務實現業務隔離和風險隔離，同時不得將互聯網保險業務轉委託給其他機構或個人。另外，《辦法》亦要求互聯網企業需有較強的合規管理能力、場景和流量優勢、信息技術實力，以及加強消費者權益保護，建立售後服務快速反應機制。

網企代理保險須獨立營運

目前保險機構從業人員普遍透過微信朋友圈、微博、短視頻、直播等方式宣傳互聯網保險營銷，《辦法》除了要求保險公司加強宣傳管理，亦要求從業員應在保險機構授權範圍內展開互聯網保險營銷宣傳，營銷宣傳內容應由所屬保險機構統一製作，宣傳內容應符合社會公序良俗的原則。

《辦法》共5章83條，重點包括釐清互聯網保險業務本質，規定互聯網保險業務經營要求，強化持牌經營原則，規定持牌機構經營條件，明確非持牌機構禁止行為，規範互聯網保險營銷宣傳及售後服務等。