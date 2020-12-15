稱收大量舉報 暗示處罰陸續有來

是次公開處罰阿里、閱文及豐巢網絡3家公司，市場監管總局稱，希望藉以引導和教育經營者按照法規，展開生產經營；依法先向當局申報，避免出現未申報違法實施經營者集中行為，降低違法違規的風險。

阿里、閱文及豐巢網絡分別遭罰50萬元人民幣，跟其企業規模相比，罰款金額並不高。市場監管總局同意罰款額度確實偏低，威懾力有限；惟強調在《反壟斷法》修訂過程中，已有多名專家學者、律師、企業等都對此提出意見建議，正深入研究論證有關問題，未來在《反壟斷法》修訂草案中進行反映。

罰款額低 旨在釋監管信號

不過，市場監管總局則認為，即使是次罰款額度較低，但透過上述3個案件的處罰，可以向社會釋放「加強互聯網領域反壟斷監管」的訊號，打消部分企業或存在的僥倖和觀望心理，產生相應的威懾效果。而透過對未依法申報案件的查處，還能促使企業依法申報，防止企業借助併購壟斷，或通過收購等方式扼殺潛在競爭對手。