經濟

涉經營集中被罰款 阿里騰訊捱沽 市場監管局指3交易沒申報 惠譽：中央續收緊監管

【明報專訊】中國市場監管總局昨天按《反壟斷法》，對阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）旗下的閱文集團（0772）及順豐相關的豐巢網絡等3宗涉未依法申報違法實施經營者集中案，作出行政處罰決定。因未涉及壟斷及限制競爭，故只需分別罰款50萬元人民幣、毋須還原交易。有分析認為，事件反映內地監管機構對反壟斷的立場堅定，法規助建健康競爭環境。近期中央不斷就強化反壟斷出手，令阿里、騰訊、美團（3690）等股價受壓。

明報記者 蔡穎霖

上述3宗未依法申報個案，包括阿里收購主營百貨業的銀泰商業73.79%股權；網文行業龍頭閱文於2018年8月，買入影視製作公司新麗傳媒所有股權；以及從事快遞服務的豐巢網絡，於今年5月以換股方式買斷同業中郵智遞。阿里和閱文回應指出，在接獲有關部門通知後，已按照政策指引和要求，積極整改。

阿里閱文回應：按指引積極整改

市場監管總局表示，是次個案主要是未有依法申報經營者集中，未有涉及壟斷及限制競爭，所以只罰款50萬元人民幣，毋須還原交易。惟強調互聯網行業並非反壟斷的「法外之地」，所有企業應嚴格遵守反壟斷法律法規，維護市場公平競爭，確保行業健康發展。有關當局亦正在研究，騰訊旗下的虎牙與鬥魚的合併交易是否有涉及經營者集中問題（見另文）。

阿里、騰訊和閱文的股價受消息拖累全線向下，阿里收市跌2.6%、騰訊跌2.9%、閱文跌4.1%。另外，受官媒《人民日報》周末批評近期大熱的美團，也捱沽跌3.8%。「ATM」資金換馬至小米集團（1810），錄得6.3億元北水淨流入，帶動股價昨天在盤中抽升至29.5元創歷史新高，收市升近6%，為升幅最大的藍籌。

惠譽中國企業研究部聯席董事沈家超估計，近期一連串的事件反映內地監管機構對反壟斷的立場堅定，認為有關法規有助建立更健康的市場環境，長遠而言對消費者有利。惟因應反壟斷法的推出，預料電商市場或會出現激烈的減價戰或過度補貼等情况，各行業龍頭將進行更大規模的融資。

小型公司有望取得份額

該行又認為，內地將會繼續收緊對競爭行為的監管，預料較小型的公司或有機會從中取得市場份額。惟認為百度、阿里、騰訊將會維持市場主導地位。

新華社評論指出，即使是次罰款的金額不算高，但「敲山震虎之聲隆隆」，可以向社會釋放出「互聯網行業不是反壟斷法外之地」的信號，表示內地加強監管以營造更公平競爭環境的行動勢在必行，強調「市場有眼睛、法律有牙齒」。

相關字詞﹕騰訊 閱文集團 阿里巴巴 反壟斷法

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