基金：分散投資非美元資產

明報記者 黃清瑤

景順亞太區全球市場策略師趙耀庭在上周的網絡研討會表示，隨着疫苗即將面世，目前已可確定環球經濟將現V形反彈，未來要看反彈幅度有多大。當中，亞洲國家尤其是中國率先實施封城政策，並有效控制疫情。他預期，接種疫苗後消費者信心會持續上升，目前製造業持續增長，預料中國經濟復蘇將跑贏歐美。風險方面，地緣政治、中美緊張關係可能影響經濟復蘇步伐，而且明年中國財政刺激政策力度很可能較2020年小。

「十四五」開局 中國市場領跑

明年中國市場的另一亮點是十四五規劃，並為中國市場帶來明確增長目標，在明確的增長目標下促使更多外資流入中國市場，從數據可見，2017年有超過1.2萬億美元流入中國市場，至2019年流入金額已超過1.6萬億美元，遠高於其他東南亞地區家如日本、台灣。他相信，中國會持續對外開放市場，提升整體規模。

明年的投資主題主要圍繞中國製造業、科技本地化及國內消費。趙耀庭解釋，中國製造業為國民生產總值（GDP）帶來28%的貢獻，另又佔全國製造業近三成。儘管受美方關稅問題影響，惟上月中國與14個國家簽署《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），有助降低關稅，成員國間相互開放市場。他看好本地化科技，主要是由於中國受到美國科技制裁，不得不提升國家科技發展。最後，國內消費佔GDP約40%，在疫情影響下國家已提出「內循環」概念，故相信內需會持續增長，前景可看高一線。

信貸市場方面，趙耀庭表示美元會持續弱勢，因此投資者應考慮分散投資在非美元資產。當中看好亞洲高息企業債，預期走勢會優於投資級別債券，另又看好風險資產包括商品、房地產及股票，相信2021年會有較高回報。

消費行業明年周期反彈

瑞聯銀行（UBP）亦預期，明年全球經濟將會重拾增長，不過市場應面對不同風險，當中包括中美關係可能再出現緊張關係情况。瑞聯首席投資總監韋立民（Norman Villamin）表示，隨着美國失去全球領導地位加上中國與多國交好，有可能造成中美關係再次緊張。

新冠病毒疫情的後遺症以及地緣政治等問題，將會導致全球處於低通脹及低利率環境。在眾多市場之中，他較看好中國，並指出中國製造業及消費行業正處增長階段，生產物價指數（PPI）亦有反彈趨勢。經濟增長方面，預期今年中國GDP按年升2.1%，明年大升8%，表現緊隨中國之後的會是印度，預料明年GDP按年增6.5%，美國升4.2%、香港僅升4%。

在股票投資方面，他表示一些盈利增長將會長線帶動股票升勢，惟不少股份的估值較高，投資者應更謹慎選股。他預期，明年的投資主題將會圍繞中國國內消費、人工智能（AI）、軟件服務、電訊科技、氣候變化及金融科技。值得一提的是，今年在疫情影響下累積一定購買力，如有市場研究分析指出，今年MSCI環球價值指數中，銷售增長錄得近20%跌幅，因此相信明年消費行業會有周期性反彈，為投資者帶來機會。

美元踏入熊市 人幣歐元強勢

至於貨幣方面，瑞聯銀行外匯策略全球主管Peter Kinsella表示，隨着中國經濟回升亦令人民幣持續強勢。相反，美元已經見頂及踏入熊市，這將會利好歐元、瑞士法郎、加元等貨幣。他預期，明年歐元兌美元將會創新高。除此之外亦看好金價，預期有力上衝及破2000美元。對於恒指明年走勢，Peter預期長遠受惠於中資股來港第二上市，令市場愈趨龐大，流動性更高。惟中美有可能出現摩擦，將會對股市造成影響。

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