尚悅本月疫下開齋 呎價1.38萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯助理區域經理李怡澤指出，雖然鄰近的尚悅‧嶺近月收樓，但無助帶動尚悅成交，近月屋苑成交量已較年中回落，至本月更受疫情影響而大減，屋苑本月首9天唯一成交為12座低層E室，實用355方呎，屬2房間隔，以490萬元成交，實呎13802元，較市價略低2%。原業主2016年320萬元購入單位，帳面升170萬元或53%。由於屋苑業主議價空間未有明顯擴大，料短期內成交量將難以反彈。

監警委員2.35億沽山頂洋房

疫下超級豪宅錄罕見的高價成交。土地註冊處顯示，由監警會委員、匯賢智庫成員關治平等持有的山頂加列山道27號La Hacienda單號洋房，實用3457方呎，上月以2.35億元易手，實呎67,978元，雖較叫價2.8億元大減4500萬元或16%，但呎價及售價均為屋苑新高。物業於2010年以1.35億元經公司名義購入，該公司董事包括關治平及關陳燕坤，持貨10年，帳面勁賺1億元或約74%。關氏為特許土木工程師，亦為監警會委員。

BOTANICA BAY洋房1億沽

離島洋房亦錄罕有過億成交個案，土地註冊處顯示，大嶼山長沙BOTANICA BAY單號洋房，實用面積4,465方呎，上月連車位以1億元沽出，實呎22,396元。原業主2016年以1.084億元一手購入，及後再以100萬元購入一個車位，持貨4年帳面蝕940萬元或8.6%；不過，買家當年獲發展商提供成交金額15%買家印花稅現金回贈，即涉1,626萬元，預料屬微利離場。

另外，香港置業分行營業經理郭詠詩表示，香港仔中心U座觀景閣高層2室，實用721方呎，望海景，3房套間隔，以1360萬元易手，實呎18863元，成交價創屋苑新高。原業主1981年33.5萬元一手購入，帳面升1326.5萬元或近40倍。

半島豪庭業主SARS入市勁賺3倍

紅磡半島豪庭有業主於SARS期間入市，現沽貨勁賺離場。中原分行經理袁顯岸表示，屋苑5座高層A室，實用945方呎，3房套房連工人套房間隔，以2150萬元易手，實呎22751元。原業主2003年2月SARS爆發時以542.9萬元買入單位，帳面獲利1607.1萬元或近3倍。

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