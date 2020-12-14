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帝御‧星濤 更近青山灣海邊

【明報專訊】屯門青山公路青山灣一帶新盤浪接浪。香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的「帝御」系列，繼今年8月推出1期帝御．金灣後，2期帝御‧星濤已於11月開售。2期位於整個項目最前端位置，景觀更佳，部分單位可享更佳海景。今期亦承接項目特色，主打中小型較細價單位，主攻上車客及投資者市場。

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

帝御．星濤由第1座、第2座住宅大廈組成，分別樓高16層及18層，共614個單位；項目11月開售至今累沽約390伙（截至12月11日），佔單位總數逾六成。今次提供戶型，涵蓋開放式至4房，實用面積介乎186至1376方呎。項目主打1房單位，佔整體比例46%。規劃佈局上，整個帝御系列分3期共6座住宅大廈發展，圍繞置於中心的園林泳池會所而建；1期位於地盤的東邊，而2期則位於西南邊，未推出的3期位處北面。

可觀賞咖啡灣一帶海景

景觀方面，2期向西南方的單位預料享有最優質景致，可望咖啡灣一帶海景。要注意向南單位，部分景觀會被前方的黃金海岸樓宇遮擋；而向北的單位就以內園景為主。

發展商開放3個交樓標準示範單位，包括帝御系列中較罕有的3房大戶。示範單位參照1座16樓2室設計，實用面積817方呎，屬3房1套連儲物室及連廁所工作間。單位以長形開則，長約6.4米、闊約3米，配合3.3米（約10呎8吋）的樓層高度，盡顯空間感。交樓標準單位鋪上複合木地板，牆身及天花均刷上白色乳膠漆，客廳採玻璃大窗及隔聲折疊門，外連27方呎露台。

部分浴室天花設藍牙擴音器

儲物室設於門口右邊，另一邊為廚房入口，為傳統梗牆間隔的廚房，設有三邊工作枱面，牆身以瓷磚鋪砌，亦有鏡面裝飾，並附全套木製組合廚櫃，提供足夠收納空間。連廁工作間設於廚房內，可作工人房。

該單位的3個睡房與客廳坐向相同，其中兩個睡房開則大小相若，面積各約50方呎，同時裝設減音窗，可降低來自青山公路的汽車聲浪。至於主人睡房方面，除了預留衣櫃位外，亦設有16方呎工作平台。主人浴室特別設有浴缸，有別於客廁，另天花位置設有藍牙擴音器，住戶可連接手機播歌，邊聽音樂邊沐浴。

部分單位玄關天花板設凹位增收納位

另一個1房示範單位參照2座16樓17室，實用面積324方呎。開則設計上，特地在玄關位天花板設置凹位，為住戶提供多一個小型收納空間。這類單位最大賣點為間隔可靈活變動，睡房設有全幅木製趟門，分隔睡房與廳區的空間；住戶有需要時，可將趟門拉開，打通兩個空間，令單位隨即成為開放式間隔。另外，玄關亦已附連鞋櫃及充電位。不過，單位大門右邊的廚房採開放式設計，則較為袖珍。

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